Alívio por um mal menor

O gol de Maurício Garcez, de pênalti, que definiu o placar de 1 x 1, foi um mal menor para o Papão, que conviveu com a derrota até os 42 minutos do segundo tempo. Empate frustrante para a torcida, que se doou em incentivo, como sempre.

O Cuiabá foi um time bem mais organizado que o Papão. Com ações sempre previsíveis, principalmente no acionamento de Maurício Garcez, os bicolores tiveram que ser arrojados para evitar a derrota. O empate tirou do Papão a possibilidade de sair até mesmo da "lanterna" nesta rodada. E na próxima terça-feira, em São Paulo, o time bicolor vai encarar o Botafogo, que também luta contra rendimento.

Que trunfos o Remo tem para sonhar?

O Remo passou um terço da Série B jogando abaixo do potencial e mostrou reação na troca de tecnico. Isso significa que tem larga margem de crescimento para confirmar na reta decisiva. Tem elenco, tem técnico e tem principalmente a força de uma torcida grandiosa para se impor. Assim, mesmo que não consiga o acesso, consegue fechar a campanha sob aplausos e respeito.

Acesso imediato à Série A traria grandes vantagens e um grande risco. Renderia altas verbas e altos custos, daria condições de acelerar a estruturação, abriria possibilidades até de mercado internacional... O risco seria de endividamento num eventual desespero e gastança exagerada em luta contra rebaixamento. Já vimos esse filme!

BAIXINHAS

* Se o acesso não vier para 2026, mas o time fechar bem a atual campanha, estarão criadas as condições ideais para continuidade do trabalho de Guto Ferreira, na construção de um time mais sólido para a próxima temporada. Ou seja, o Leão está entre uma boa e uma melhor perspectiva.

* Luan Martins ou Cantillo ao lado de Caio Vinícius. Nas funções de zagueiro/volante, como jogou contra o CRB, Luan emplaca bem por ter mais imposição física. Mas Cantillo dá maior segurança na construção de jogo. Essa é uma concorrência que Guto Ferreira deve comemorar.

* Hoje, 19 horas, Athletic x Amazonas. Para o Paysandu, a vitória do Amazonas seria porque é o time imediatamente acima. Vitória do Athletic seria pior ainda, por ser o primeiro time acima da ZR. O empate seria o mal menor para os bicolores.

* Marcelo Rangel joga domingo a 486 quilômetros da cidade dele, Marechal Rondon. O goleiro do Remo foi atleta do Operário de Ponta Grossa em 2014, quando tinha 27 anos. Marcelo Rangel fez 15 jogos pelo clube alvinegro, que agora adversário do Leão Azul.

* Restam oito rodadas para o Papão nesta Série B. Pela distância para a saída da ZR e pelas limitações do time, a queda para a Série C está desenhada com larga probabilidade. Situação absolutamente dramática.

* Em 1995, Paulo Cesar Carpeggiani era o técnico do Coritiba. Em Belém, para jogo contra o Remo, no hotel, disse a este colunista: "Amanhã vou lançar um garoto que você vai ouvir muito sobre ele. O nome dele é Alex". Consagrado como jogador, Alex agora é técnico do Operário, adversário do Remo. Será que ouviremos muito sobre ele como técnico?

* Outra afirmação bem guardada. Amistoso da seleção brasileira sub 20 contra o Remo (0 x 0) no Baenão, dia 28 de abril de 1991. Ernesto Paulo, que havia trabalhado na Tuna, era o técnico da garotada brasileira. Ele optou por uma cabine para observar o jogo. No intervalo, em meio aos repórteres, inclusive o colunista, falou: "Observem aquele 'entroncadinho'. Roberto Carlos, lateral esquerdo. Vai brilhar pro mundo". Brilhou demais!