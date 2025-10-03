Alívio por um mal menor Carlos Ferreira 03.10.25 10h28 O gol de Maurício Garcez, de pênalti, que definiu o placar de 1 x 1, foi um mal menor para o Papão, que conviveu com a derrota até os 42 minutos do segundo tempo. Empate frustrante para a torcida, que se doou em incentivo, como sempre. O Cuiabá foi um time bem mais organizado que o Papão. Com ações sempre previsíveis, principalmente no acionamento de Maurício Garcez, os bicolores tiveram que ser arrojados para evitar a derrota. O empate tirou do Papão a possibilidade de sair até mesmo da "lanterna" nesta rodada. E na próxima terça-feira, em São Paulo, o time bicolor vai encarar o Botafogo, que também luta contra rendimento. Que trunfos o Remo tem para sonhar? O Remo passou um terço da Série B jogando abaixo do potencial e mostrou reação na troca de tecnico. Isso significa que tem larga margem de crescimento para confirmar na reta decisiva. Tem elenco, tem técnico e tem principalmente a força de uma torcida grandiosa para se impor. Assim, mesmo que não consiga o acesso, consegue fechar a campanha sob aplausos e respeito. Acesso imediato à Série A traria grandes vantagens e um grande risco. Renderia altas verbas e altos custos, daria condições de acelerar a estruturação, abriria possibilidades até de mercado internacional... O risco seria de endividamento num eventual desespero e gastança exagerada em luta contra rebaixamento. Já vimos esse filme! BAIXINHAS * Se o acesso não vier para 2026, mas o time fechar bem a atual campanha, estarão criadas as condições ideais para continuidade do trabalho de Guto Ferreira, na construção de um time mais sólido para a próxima temporada. Ou seja, o Leão está entre uma boa e uma melhor perspectiva. * Luan Martins ou Cantillo ao lado de Caio Vinícius. Nas funções de zagueiro/volante, como jogou contra o CRB, Luan emplaca bem por ter mais imposição física. Mas Cantillo dá maior segurança na construção de jogo. Essa é uma concorrência que Guto Ferreira deve comemorar. * Hoje, 19 horas, Athletic x Amazonas. Para o Paysandu, a vitória do Amazonas seria porque é o time imediatamente acima. Vitória do Athletic seria pior ainda, por ser o primeiro time acima da ZR. O empate seria o mal menor para os bicolores. * Marcelo Rangel joga domingo a 486 quilômetros da cidade dele, Marechal Rondon. O goleiro do Remo foi atleta do Operário de Ponta Grossa em 2014, quando tinha 27 anos. Marcelo Rangel fez 15 jogos pelo clube alvinegro, que agora adversário do Leão Azul. * Restam oito rodadas para o Papão nesta Série B. Pela distância para a saída da ZR e pelas limitações do time, a queda para a Série C está desenhada com larga probabilidade. Situação absolutamente dramática. * Em 1995, Paulo Cesar Carpeggiani era o técnico do Coritiba. Em Belém, para jogo contra o Remo, no hotel, disse a este colunista: "Amanhã vou lançar um garoto que você vai ouvir muito sobre ele. O nome dele é Alex". Consagrado como jogador, Alex agora é técnico do Operário, adversário do Remo. Será que ouviremos muito sobre ele como técnico? * Outra afirmação bem guardada. Amistoso da seleção brasileira sub 20 contra o Remo (0 x 0) no Baenão, dia 28 de abril de 1991. Ernesto Paulo, que havia trabalhado na Tuna, era o técnico da garotada brasileira. Ele optou por uma cabine para observar o jogo. No intervalo, em meio aos repórteres, inclusive o colunista, falou: "Observem aquele 'entroncadinho'. Roberto Carlos, lateral esquerdo. Vai brilhar pro mundo". Brilhou demais! Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia carlos ferreira colunas remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Alívio por um mal menor 03.10.25 10h28 Futebol Os dois olhares para a "decisão" de hoje 02.10.25 10h45 Carlos Ferreira Por que os bons largam o Papão? 01.10.25 10h42 Carlos Ferreira Leão, das mazelas à redenção 30.09.25 10h44