Algumas das lições que ficaram

O foco da imprensa e dos torcedores nas redes sociais foi para a crise do Avaí, inclusive com a hipótese de o clube catarinense jogar com os garotos da base. Era a nossa conveniência na tola ideia de "vender" facilidade, ignorando a dignidade dos profissionais do Avaí, que seriam julgados pelo que fizessem e tinham honra a defender. Provavelmente, também defendiam interesses de terceiros, sob estímulo financeiro. As nossas abordagens serviram para instigar o time do Avaí a ser competitivo para não ficar sob suspeita. Foi o jogo das lições!

Agora vamos imaginar abordagens mais responsáveis. As reações nas redes sociais seriam raivosas e violentas. Domingo o Remo terá que vencer o Goiás e ser ajudado por outros resultados. Mais uma vez é melhor não ser tão racional pelos perigos da contramão. Então, tenhamos esperança e fé.

O Papão já está em 2026

Análises, planos, providências... O Paysandu já está em 2026, com os novos comandantes em ação. Eles estão desenhando o futebol bicolor para a próxima temporada no cenário da Série C, com menos dinheiro, menos atratividade, calendário menor e pressão enorme por acesso.

Mais do que nunca, as decisões administrativas precisam ser cirúrgicas, e isso vai depender muito da dobradinha baiana entre o executivo Marcelo Sant'Ana e gerente de futebol Vandick Lima. O jogo do próximo domingo contra o Athletic, em Minas Gerais, vai fechar o ciclo da vergonha. Que venha, então, o ciclo da redenção.

BAIXINHAS

* Jogo Remo x Goiás será o único da rodada em que os dois times disputam acesso, seguramente o mais tenso do domingo. Mangueirão lotado e corações a mil. Cinco times (Athletico PR, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo) distam três vagas.

* América Mineiro, adversário do Athletico Paranaense; Atlético Goianiense que enfrenta o Criciúma e Cuiabá, adversário do Criciúma, são meros cumpridores de tabela, mas devem funcionar como fiéis da balança na disputa pelo acesso.

* Todos os times que tiveram sprint (larga sequência gloriosa) na Série B, tiveram queda de rendimento. O Remo está vivendo essa ressaca nos jogos mais decisivos. Isso exige mais ainda dos azulinos o absoluto espírito de superação, diante do Goiás, que também vem no seu máximo.

* Athletic, Botafogo/SP ou Ferroviária. Quem se junta a Paysandu, Volta Redonda e Amazonas no rebaixamento. O Papão não sai nem da lanterna, mas sentenciou a queda do Amazonas e pode fazer o mesmo com o Athletic, domingo, em São João Del Rei.

* Sávio e Pedro Costa em julgamento popular, diante da "notícia" de indisciplina e da barração até do banco para o jogo de Florianópolis. Dois nomes manchados! Se, de fato, saíram da concentração para curtir a noite, foi conduta imperdoável.

* O confronto de "torcidas" ocorrido em Florianópolis era tão previsível que teve alerta aqui na coluna, mas foi em vão. O serviço da PM catarinense foi muito mal planejado. Seguramente, o STJD vai "pesar a mão" sobre Avaí e Remo.

* André Risada no Capão Poço, Rogerinho Gameleira no Cametá, Emerson Almeida no São Francisco, Mathaus Sodré no Bragantino, Alexandre Lopes na Tuna, Júlio Cesar Nunes no Águia, São Raimundo, Castanhal, Santa Rosa, Amazônia, Remo e Paysandu