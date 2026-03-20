Além da derrota, Remo amarga a lanterna; Pedro Henrique, um novo Vanderson no Paysandu

A derrota por 3 x 0 para o Flamengo, foi não só a tradução da superioridade do adversário, mas também a descida à última posição no campeonato. O Remo tem os mesmos três pontos do Cruzeiro, mas agora em desvantagem nos critérios de desempate. Estão iguais no saldo de gols (-8), mas o time mineiro fez dois gols a mais que o time paraense.

No primeiro tempo o Leão chegou a causar algum incômodo ao Flamengo. No segundo tempo, nem isso. O jogo confirmou as expectativas. Flamengo superior nos talentos individuais e na organização tática. O Remo sofreu enquanto tenta se ajustar em plena competição. No domingo vai receber o Bahia, único invicto e terceiro colocado desta Série A.

Pedro Henrique, um novo Vânderson

Mesma força física, mesma raça, personalidade e estilo de jogo. Pedro Henrique lembra muito a figura de Vânderson no Papão. O garoto de Viseu tem potencial para uma carreira tão ou mais exitosa quanto foi a do garoto de Castanhal.

Pedro Henrique não tem o talento do pianista, mas carrega o piano como ninguém. É muito combativo, um "Pitbull" à frente da linha de zaga. Não por acaso, aos 18 anos, com apenas 14 jogos como profissional, já tem um título estadual e diversas sondagens de clubes e investidores. Gratíssima revelação do Papão!

BAIXINHAS

* Até que o Águia começou oferecendo resistência, mas no segundo tempo não suportou o ímpeto do Juventude. A derrota por 3 x 0 encerrou a digna trajetória do time marabaense na Copa do Brasil.

* O Remo conquistou a primeira (1968) e o Paysandu levou a última Copa Norte (2002). A competição regional está de volta, agora como etapa da Copa Verde. O Remo conquistou também os títulos da CN de 1969 e 1971. Remo e São Raimundo são recordistas com três títulos, cada.

* O Paysandu vai estrear na Copa Norte 2026 na terça-feira, em Castanhal, contra o Grêmio Atlético Sampaio, de Roraima. O Remo na quinta, como time alternativo, em Rondônia, contra o Porto velho. O Águia vai estrear em Roraima, quarta, contra o Monte Roraima.

* A Copa Norte vai dar tempo ao técnico Léo Condé para treinar o time principal do Remo, enquanto o time alternativo estará em campo na copa regional. Assim, o Leão trata como solução o problema da duplicidade de competições nesse período.

* Enquanto o Remo ainda não venceu, o Bahia é o único que ainda não perdeu na Série A. O próximo adversário do Leão Azul é o único invicto e ocupa a terceira posição no campeonato com 14 pontos. Remo x Bahia, domingo, 16 horas, ao vivo pela TV Liberal e TV Bahia.

* Com sete gols, Italo Carvalho, do Paysandu, está entre os 15 principais artilheiros da temporada do futebol brasileiro. O maior goleador do país em 2026 é de um clube sem série, Alex Choco, do Bataguassu (Mato Grosso do Sul), com 12 gols.

* Segunda-feira, às 14h, o sorteio dos 16 confrontos da quinta fase da Copa do Brasil. Bicolores e azulinos ansiosos para conhecerem os adversários. Não há hipótese de Re-Pa.