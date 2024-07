Adversário do Papão tem números de time vulnerável

Só Ituano (32) e Guarani (23) tomaram mais gols que o Ceará (18) nesta Série B. Os números passam a ideia de que o Paysandu enfrenta hoje um time vulnerável. Mas, além dos dados, há um fato nessa história: o trabalho do técnico Léo Condé, que está no clube há 11 dias, muito focado em corrigir deficiências defensivas.

Nós seis jogos em Belém o Paysandu só conseguiu fazer mais de um gol contra o América Mineiro, na vitória por 2 a 0. Se Léo Condé trabalha tanto para potencializar o sistema defensivo do Ceará, Hélio dos Anjos trata de melhorar a produção ofensiva do Papão com novas alternativas táticas. O jogo, portanto, vai testar os serviços dos dois técnicos nas suas prioridades.

Remo contra o time menos vazado do país

Em 12 jogos, a Ferroviária tomou apenas quatro gols na Série C, enquanto o Remo já tomou 18. O time de Araraquara é o menos vazado das quatro séries do futebol brasileiro e não tomou gol nos últimos oito jogos. Um desafio e tanto para o ataque do Remo, que, embora tenha feito quatro gols em Caxias, não transmite confiança à torcida.

A Ferroviária vai ser o segundo adversário inédito do Leão Azul no campeonato. O primeiro foi o Athletic. Pelo grau de dificuldade, esse jogo da próxima segunda-feira vai dizer muito sobre o potencial e as possibilidades do Remo nessa ascensão. Um empate, um ponto a mais, e o Leão já terá bons motivos para festejar.

BAIXINHAS

* Em 2015 o Paysandu recebeu o atacante Aylon e o zagueiro Fábio Alemão. Só o atacante deu certo: 47 jogos e 8 gols. Aylon volta à Curuzu, hoje, pelo Ceará. Fábio Alemão voltou recentemente pelo CRB.

* A bola vai rolar às 21h30 na Curuzu. Horário impróprio para a segurança dos torcedores na volta pra casa. Menos mal que as "torcidas organizadas" perigosas de Paysandu e Ceará são parceiras. Clima de paz!

* Goleiro Victor Lube, que se desligou do Águia, é contratação de emergência no Leão Azul já para o jogo contra a Ferroviária. Será o reserva de Léo Lang, enquanto Marcelo Rangel cumpre suspensão e se recupera de lesão.

* Volta do volante João Vieira, depois de suspensão, garante dinâmica de jogo ao time do Paysandu. É o jogador em melhor fase físico-técnica no elenco bicolor. Está fazendo ótima Série B, abrindo perspectivas no mercado até mesmo para Série A.

* Paysandu não perde na Curuzu há um ano, desde a estreia de Hélio dos Anjos nessa terceira passagem pelo clube. A derrota foi para o Brusque: 0 a 2. Desde então, oito vitórias e quatro empates. Hoje o time não tem Quintana, Wesley Fraga e Chrystopher, sob cuidados médicos, e Wanderson, suspenso.

* Mangueirão vai voltar a receber torcidas de Leão e Papão. Os dois clubes optaram pelo estádio estadual para os jogos Remo x CSA (já confirmado!) na outra segunda-feira, 22, e Paysandu x Santos, previsto para 9 de agosto.

* Reserva de Matheus Nogueira no campeonato estadual, na Copa do Brasil e nas primeiras rodadas dá Série B, Diogo Silva vai hoje ao 15° jogo na temporada, por ter sido titular na Copa Verde. O goleiro fez 38 anos na última segunda-feira e ganhou de presente, por méritos, um novo contrato, até o fim de 2025.