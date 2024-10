Acesso do Remo é desabafo; Paysandu respira fora do Z-4

Acesso do Remo vale um desabafo após 24 anos

Foi a sétima festa de acesso do Remo no Campeonato Brasileiro, sendo que uma delas, em 2000, à 1ª divisão, foi tirada pela CBF em uma virada de mesa. Seria uma conquista sob a presidência de Antônio Carlos Teixeira, que, 24 anos depois, assina novamente como presidente um acesso "incontestável", que vale como desabafo pelo esbulho de 2000. Os outros acessos do Leão ocorreram em 1989, 1992, 2000, 2005, 2015 e 2020.

Desta vez, a conquista do Leão veio com uma grande correção de rota. Quase todos os aplaudidos de agora foram "apedrejados" ao longo do caminho. O Remo foi Remo em todos os aspectos na grande virada. Muitos têm mérito, mas ninguém mais do que o técnico Rodrigo Santana, que foi o engenheiro e o mestre de obras deste acesso.

Nesta rodada, não há hipótese de o Papão entrar no Z4

Ponte Preta e Botafogo, os dois times imediatamente abaixo do Papão, se enfrentam no sábado. Como é impossível que ambos superem o clube bicolor nesta rodada, o fim de semana será mais tranquilo nessa luta contra o rebaixamento.

O CRB, primeiro time no Z4, ultrapassa o time bicolor na classificação se vencer. Por isso, o jogo tem ares de decisão, como se não bastasse o clima criado pelo reencontro com o técnico adversário, Hélio dos Anjos. A pior hipótese é o Papão voltar para a beira do abismo; a melhor é se distanciar.

Baixinhas

Diogo Silva foi titular do Paysandu em 19 rodadas consecutivas da Série B. Perdeu a titularidade no jogo passado e volta a Maceió no banco, justo no jogo mais esperado por ele no campeonato. Diogo Silva se tornou ídolo no CRB, com 170 jogos entre 2021 e 2023.

Herdeiro da vaga aberta no time pela cirurgia de Bruno Silva, o paraense Paulinho Curuá se torna uma figura central no Remo quando o assunto é fé. Ele é devoto de Nossa Senhora de Nazaré e não perde a oportunidade de manifestar sua religiosidade.

O gaúcho Daniel Ricardi Crizel é um coadjuvante que merece reconhecimento no sucesso do goleiro azulino Marcelo Rangel. Crizel é um treinador de goleiros com grande bagagem acadêmica (professor universitário) e passagens por Grêmio e Vasco. Foi após a chegada de Crizel que Marcelo Rangel se tornou o "paredão do Leão".

Foi simbólico e oportuno o abraço de Matheus Nogueira em Esli Garcia ao final do jogo contra o Ituano. Após a derrota para o Sport Recife, o goleiro criticou o atacante ainda em campo, mas também tratou de, publicamente, apagar a má impressão.

Dos atletas que deixaram o Remo durante a temporada, Reniê foi um caso à parte. Ele pediu para sair após a demissão de Ricardo Catalá. Reniê teve bons momentos no Botafogo da Paraíba, mas o destino quis que ele se contundisse em Belém, contra o Remo, no jogo que marcou o início da queda do time paraibano e a ascensão do Leão.

O ex-bicolor Pico, 39 anos, vai reaparecer no ataque do Botafogo, substituindo Jô, que está suspenso. Para a vaga aberta no meio de campo pela suspensão de Thalisson, os candidatos são Mantuan e Pedro Ivo, que voltam de lesão. O clima no time paraibano é de melancolia.

As eleições do Paysandu ocorrerão no dia 5 de novembro, e as da Tuna, no dia 7 de dezembro. A oposição se mobilizou no Papão, e Felipe Fernandes deve enfrentar Roger Aguilera nas urnas pela presidência.