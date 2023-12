Um dia para comemorar

Hoje inaugura o primeiro campo no CT do Paysandu, com direito a uma pelada entre o time que jogou a Libertadores e colaboradores. Momento histórico para o clube, que tem trabalhado cada centímetro do CT com muito esforço, principalmente financeiro. O segundo campo já está sendo também trabalhado e a expectativa que inaugure em 2024. O CT revelará com a Curuzu os treinos do dia a dia, entre outras alternativas. Início de ano é tempo de água caindo do céu e fazer esse rodízio será bem importante. Todos ao CT bicolor!

Um Papellin diferente

Falando firme, sem dar voltas, com uma imposição que não se via, o Papellin chegou ao Remo. É dele o CPF que dará a primeira e última palavra no futebol, com o Tonhão pagando a conta. O novo presidente sempre disse que não viveria o futebol no Baenão diariamente, que profissionais tomariam conta do futebol. Será um novo modelo testado no Remo, já que os últimos executivos, não tiveram nem de perto tal abertura. Só quando tinham que dividir responsabilidade. Que o Papellin fale a língua que o clube entenda.

Despedida descente

Vinícius merece do Remo, uma despedida descente em 2024. Como tem contrato até o final do Parazão, o Remo vai cumprir e depois não pensa em renovar. Existe afirmação no Baenão, que o goleiro não começará como titular a temporada. Ou seja, o Remo não pretende contar com o Vinícius na temporada. Agora é preciso lembrar que o Vinícius é um ídolo, sempre foi profissional ao extremo, merece todo respeito que seja feito com cuidado esse corte final da trajetória do goleiro no Remo. Mas também, Vinícius precisa aceitar parar, o que acredito que não ocorra.

Apito Final.

Nosso paraense Rony atacante do Palmeiras, vai para mais uma cirurgia no braço. Não entra mais em campo. Vai ficar na torcida pelo bem possível título brasileiro. O Botafogo foi uma mãe!

Expectativa para os lançamentos das novas coleções de uniformes de Remo e Paysandu. A do Paysandu sairá primeiro. A do Remo como deve ser marca própria, vai demorar mais.

A Tuna em 2024 não terá a presidente licenciada para perturbar no futebol. Acredita-se que nem os seus “ajudantes” vão pelo futebol atrapalhar. Que isso faça bem a Tuna em 2024.