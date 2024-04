Um Bispo no caminho do Paysandu

O Paysandu controlou muito bem o jogo contra um Santos pouco inspirado, mas quando precisou trocar as peças por cansaço, o Hélio dos Anjos precisou colocar em campo o Gabriel Bispo. O volante é “inimigo” da bola e o mínimo que se pode esperar dele é que ganhe divididas. E foi no pé de ferro que o Bispo perdeu a dividida e o Santos fez o primeiro dos dois gols da derrota bicolor. O Paysandu controlou a bola, marcava muito bem, mas ofensivamente só chegou uma vez com perigo no segundo tempo, em uma cabeçada do Nícolas. Precisamos saber se o banco bicolor vai conseguir responder quando solicitado na Série B.

O paraguaio errou feio

Se o paraguaio poderia colaborar para tornar o time do Remo ainda mais ruim, conseguiu quando descaracterizou o pouco de bom que o Remo mostrou nos clássicos. Promoveu estreias de jogadores comuns, tirou quem mais vinha produzindo como Ronald, Kelvin e entrando em campo com o Sillas, que é um reforço para o time adversário. Foram escolhas tão equivocadas que o segundo tempo, quando veio do vestiário com as mudanças, o jogo foi outro. Como o que começa errado termina errado, o Remo começou a Série C com uma melancólica derrota em casa. Uma mediocridade que assusta e avisa que tem que melhorar muito.

A teimosia dos treinadores

Treinador não escolhe o seu pior time para colocar em campo. Mas existem teimosias, que impedem muitas vezes que a diretoria livre o clube de jogadores que podem ter o carinho dos treinadores, mas que está muito nítido que não vão ajudar. Se só não ajudassem, ainda estava muito bom, mas atrapalhar é duro. O Remo possui no plantel jogadores que não conseguiram jogar o Campeonato Paraense. O treinador deve achar o mesmo quando colocou jogadores que desceram do avião como titulares. O time começou o jogo sem a atitude do Re-Pa, devido ter colocado gente estranha como titular. A coisa está bem feia.

Apito final.

O Remo está tão ruim que, na cara do árbitro, o Ribamar sofreu um pênalti e o árbitro mandou seguir o jogo. Ainda faz gol-contra.

Mais um grande jogo do João Vieira no meio-campo do Paysandu. Jogador voluntarioso que mantém uma grande regularidade.

Mas o Bispo já pode dar um tempo no Paysandu, né? Contra o Juventude entregou a laranja e contra o Santos foi horrível.

Uma segunda-feira melancólica para o torcedor paraense. Que não soframos tanto até o segundo semestre. Não podia ser pior.