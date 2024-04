Águia de Marabá e São Paulo!

Como no ano passado, o Águia de Marabá conseguiu arrecadar algo em torno de 7 milhões de reais na sua participação na Copa do Brasil. O presidente Ferreirinha alega que esse dinheiro foi investido no aumento dos valores de contrato, infraestrutura de deslocamento e investimentos próprios do clube. Que parte desse dinheiro, tirando diretamente 35% do valor total, é o que restou para o clube investir para a Série D. Os 35% são impostos, parte da federação e 25% que distribuiu como premiação desde o ano passado. Só a folha que era de um pouco mais de 200 mil, ano passado, já passa de 500 mil reais.

Paysandu vai dispensar

Contando com mais de 40 jogadores no plantel, o Paysandu vai precisar se desfazer de algumas peças do elenco. Para não ficar mais caro, está tentando colocar no mercado alguns dos jogadores que não pretende mais usar na temporada. Essa realocação é trabalho para o executivo de futebol Ari Barros, que tem conversado com clubes e empresários. Não é a primeira vez que o Paysandu tem trabalhado dessa forma, mas também não é tão fácil assim. O mais difícil é quando o jogador tem proposta menor de salário do que o Paysandu paga.

O Remo já gastou com indenizações

Quando o Catalá foi demitido, começou o momento de o Remo pagar para não mais usar. Tirando o Camilo, que pediu para ir embora, quem deixou o clube precisou ser indenizado. Ainda existem jogadores no plantel que o Remo tenta um acordo ou está avaliando como fica mais barato para “se livrar”. Dessas tentativas, o que fica mais complicado é quando o jogador recebe um salário considerado alto e não está rendendo. Por outro lado, quem ganha muito tem mercado e essa pode ser a saída para o prejuízo ser menor.

Apito final.

Como demos em primeira mão nas redes sociais, o Águia vai receber o São Paulo no Mangueirão no dia 2 de maio. Agora é saber se o Águia fará a operação do jogo ou vai vender o serviço.

Festa com muita pompa realizada pela Federação Paraense de Futebol. Com uma organização e apresentação com os grandes eventos da CBF, a FPF fechou o Parazão comemorando números positivos.

Foi muito bacana assistir um Re-Pa de futsal no Mangueirinho, mesmo com a Fefuspa tendo que fazer muito esforço para o pagamento do aluguel do ginásio. Vamos torcer por mais eventos amadores por lá.

Um feliz domingo!