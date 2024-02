Remo, Paysandu e FPF na CBF

Na última quinta-feira (15), os presidentes de Remo, Paysandu e FPF foram bater na porta da CBF. O mesmo assunto de sempre foi tratado, como liberação antecipada da verba da participação da Copa do Brasil e ajuda para logística nas competições que os clubes vão disputar esse ano, com a chancela da CBF, como Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro. Saíram bem convencidos que serão atendidos, com uma boa conversa. Essa é uma visita de praxe, como abertura da temporada, contando com o apoio da FPF, que é quem acaba representando os clubes na CBF. Bem que os clubes poderiam convencer a CBF que a Copa Verde precisa ser melhorada e dar uma premiação bem melhor. Mesmo com o apelo da Amazônia, ninguém consegue patrocínio digno.

Catalá na berlinda

Não tem jeito, até dentro do Remo já se convenceram que o Catalá não agrada ao torcedor, boa parte da imprensa e internamente é evidente que ninguém irá se manifestar. O time, na última apresentação, venceu, mas ainda não jogou o que se esperava no quinto jogo do ano. Um time desorganizado, que ataca como desesperado e não sabe se defender. Jogadores com câimbras, sem muita minutagem em campo. As entrevistas coletivas aborrecem mais do que explicam o jogo que acabara de ocorrer. Catalá, que montou a equipe, precisa virar esse jogo, não só para garantir o emprego, como para tornar um Clube do Remo mais forte. As apresentações do time já colocam em alerta algumas contratações feitas. Não existe crise, existe preocupação!

Paysandu com time reserva?

Aos que criticam a decisão do Hélio de não usar o time titular em Cametá, alegando que o time perde o conjunto e precisa jogar, o clube se defende, dizendo que o investimento feito no plantel, que ultrapassa R$ 1,5 milhão/mês, não pode ser jogado no ralo, expondo os jogadores a viagens complexas e gramados ruins em temperatura alta. Que se perder um jogador que ganha mais de R$ 150 mil por mês por lesão e o mesmo passar semanas e até meses fora, será um prejuízo muito grande. O time do Hélio também não empolgou no campeonato, mesmo mostrando organização em campo e muita entrega. Sou da máxima de que enquanto não investirem nos gramados do interior, o time que investe tudo isso só jogaria com os titulares na Curuzu ou Mangueirão.

Apito final.

Remo pagou para pegar o Boto no Baenão. Antecipou uma grana para o Tapajós, mas quando foi vender os ingressos, viu uma pequena procura. Não poderia ser diferente, para um jogo no Carnaval, ainda mais vindo de uma derrota para a Tuna Luso.

Vazou de dentro da Curuzu que os funcionários não receberam janeiro e que a prioridade é para jogadores e comissão técnica. A diretoria, quando consultada, afirma que jamais deixou passar de um mês para o outro o salário devido do mês anterior.

Para quem pensa que o Tonhão é morno na administração remista, está redondamente enganado. Os 90 minutos a portas fechadas que ele teve em reunião, assim que o juiz acabou o jogo contra a Tuna Luso, mostrou muito bem isso dentro do clube.

O colunista chegou ontem aos 47 anos de vida e, no mesmo mês, comemorou 25 anos no jornalismo esportivo. Quantos momentos felizes, tristes, com aprendizados e erros. Com poucos amigos, mas com fiéis mãos amigas. Ao leitor, só agradecimentos!