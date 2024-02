Paysandu sobra no Parazão 2024

O time montado para a Série B, que o Paysandu está usando no campeonato estadual sem fazer muita força, é um time a ser batido. Até mesmo quando corre risco, consegue superar o adversário, mesmo quando com um a menos, como ocorreu dentro da Curuzu contra o Bragantino. Em Cametá, ontem, mesmo jogando em um gramado cabeludo, venceu com o placar mínimo, mas jamais não ficou buscando o gol e a vitória. A comissão técnica e os jogadores entenderam muito rápido o que representa jogar com a camisa bicolor e o tamanho do clube. Isso não quer dizer que o time será campeão, mas dá a paz necessária para continuar buscando a excelência no trabalho e a força nas competições. Não estou dizendo que é uma máquina, mas é superior até aqui.

Vinicius ganhará jogo de despedida

O goleiro Vinicius ganhará um jogo de despedida oficial dentro do campeonato paraense. Não será um jogo para aposentadoria, mas, sim, uma despedida do Clube do Remo. Esse jogo ocorrerá agora no início do próximo mês, ou até antes. Só não vai acontecer caso o goleiro não queira. O contrato com o ídolo azulino encerrará antes do término do campeonato paraense e não será renovado, como ele mesmo já afirmou. O fato novo é que, diferente do que disse o goleiro, o contrato não será renovado para que ele termine o Parazão com o grupo de jogadores. Vinicius já deixou claro que não pretende parar de jogar futebol. Como é vereador em Belém, vai precisar jogar em Belém, ou em um município próximo. Só vejo o Paysandu como opção! Será?

Muita estrada pela frente

Em plena disputa do campeonato local, Remo e Paysandu agora vão jogar a Copa do Brasil. Muito dinheiro em jogo, a cobrança que já é normal e será o momento de testar suas equipes contra outro cardápio, diferente da rotina local. As duas equipes vão precisar de elenco, já que não dá para jogar, treinar e viajar e pensar que o rendimento será igual para todos. O Paysandu que foi em Cametá, ontem, agora vai até Parauapebas e depois encara o Ji-Paraná-RO. O Remo, que tem só jogado em Belém no Parazão, irá até Porto Velho-RO, para o mesmo endereço que o Paysandu. Nada será novidade, o calendário do ano já era de conhecimento das duas equipes, só precisando definir quais seriam os adversários e esperando a tabela das Séries B e C.

Apito Final.

O Mangueirão teve um descanso de jogos e show em fevereiro. O que fica é a expectativa do gramado estar um brinco quando a bola voltar a rolar por lá. Era um descanso necessário, principalmente com tanta chuva que tem caído esse mês.

A briga no meio da tabela do Parazão está muito interessante. Todo mundo tem chance de se classificar e de ser rebaixado. Faltam somente duas rodadas para a primeira fase encerrar. Mesmo com 8 dos 12 clubes classificados, é difícil saber quem dos pequenos chegará.

Espetacular o Palmeiras e o Corinthians de ontem em Barueri. Um jogo gigante, com muita doação em campo. O Corinthians perdia de 2 a 0, com o Cássio expulso, com 9 em campo foi buscar o empate muito comemorado. O futebol é muito mágico mesmo!