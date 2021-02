Filmes imperdíveis no canal MUBI

Um hábito que a maioria dos cinéfilos deve exercer constantemente é a procura por opções distintas de filmes em relação à agenda comercial de cinema que sempre tem evidência nas mídias. Os destaques nesta agenda comercial são, na maioria das ocasiões, filmes que têm estéticas e temas repetitivos que não entusiasmam e nem nos lembram de que o cinema pode ser muito mais do que simples produto de consumo. O canal MUBI tem sido um oásis para quem tem interesse em filmes de diretores que possuem relevância no mundo cinematográfico. Clássicos também estão nas opções do catálogo, mas o que mais me agrada é a diversidade de produções que estão disponíveis para o assinante.

Uma das maiores questões que geram críticas ao circuito comercial de exibição é a ausência de variedade nas produções lançadas nas salas de cinema. Em outros períodos era comum encontrarmos filmes de distintas nacionalidades para se alcançar uma visão mais abrangente sobre o cinema. Na minha adolescência era frequente a oportunidade de assistir a um filme italiano, americano, francês e brasileiro nas salas de cinema durante a semana. Atualmente é grave perceber exibição excludente do circuito comercial que prioriza somente as produções americanas. Mas felizmente para o cinéfilo contemporâneo é possível descobrir opções além das salas alternativas de cinema. Entre as melhores alternativas está o canal streaming MUBI com uma animadora variedade de filmes de alta qualidade.

Esta semana indico ótimos filmes disponíveis nesta plataforma que tem produção da Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Grécia, França, Suíça, Argentina e Brasil.

Boas sessões!

The Sky on Fire - Dirigido por Emmanuel van der Auwera (Bélgica, 2019) - Uma ruína digital hipotética de uma rua virtual de Miami é o cenário para o monólogo de um residente de Miami que reflete sobre o desejo de imortalidade que impulsiona nossa necessidade de captar tudo em uma imagem.

Buena Vista Social Club - Dirigido por Wim Wenders (Estados Unidos, Reino Unido, 1999) - Ry Cooder viaja até Havana para reunir e tirar da aposentadoria músicos cubanos idosos, que tiveram seu talento esquecido após a tomada de poder de Castro. Isso resultou em apresentações triunfantes de músicas extraordinárias, revivendo as carreiras dos músicos.

Digger - Dirigido por Georgis Grigorakis (Grécia, França, 2020) - Depois de 20 anos de ausência, Jonny vai visitar o pai na sua cabana na floresta, apenas para ser ignorado pelo eremita. Porém, para evitar que o solo lamacento seja tirado de seus pés por questões de rentabilidade, pai e filho precisam cavá-lo juntos.

Madame - Dirigido por Stéphane Riethauser (Suíça, 2019) - Uma avó e seu neto iniciam uma conversa íntima, explorando temas como gênero, sexualidade e transmissão de identidade.

Los Territorios - Dirigido por Iván Granovsky (Argentina, Brasil, 2017) - Ivan é um jovem produtor cinematográfico e autoproclamado filho “frívolo” de um importante jornalista argentino. Após o ataque ao Charlie Hebdo, ele embarca em uma jornada para visitar diferentes locais de conflito geopolítico ao redor do mundo.