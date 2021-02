Saiba como escapar da peritonite, uma doença sem cura

A ARTE DE RONRONAR

O ronronar é um murmúrio específico dos Felídeos, emitido pelo gato quando está com a boca fechada, traduzindo-se por uma emissão sonora e uma vibração laríngea. Reproduz um estado emocional intenso, sem avaliar se expressa o prazer ou a dor.

Alguns gatos em fase terminal de câncer ou que sofreram um acidente de trânsito ronronam intensamente, expressando a sua dor e a sua angústia. Durante muito tempo se acreditou que um órgão específico permitia o ronronar.

Trata-se na verdade de um fenômeno aerodinâmico, que é possível pelos movimentos coordenados da glote, da laringe e das musculaturas adjacentes. O ronronar é de fato um comportamento voluntário que não pode ser desencadeado de forma intencional pelo homem.

As carícias estimulam geralmente a produção do ronronar, mas nem sempre. Pensa-se atualmente que o ronronar, que é muito mais frequente no gatinho do que no adulto, expressaria a dependência do gato em relação à sua mãe e depois, por generalização, em relação à pessoa que dele se ocupa (proprietário, veterinário, ou ajudante). No gato doméstico, o ronronar pode se tornar um meio de comunicação com o ser humano.

Cabe a cada um descobrir aquilo que o gato quer dizer.

PERITONITE, UMA DOENÇA SEM CURA

A Peritonite é uma doença altamente contagiosa transmitida pelo vírus corona e muito difícil de diagnosticar. A Peritonite Infecciosa Felina (PIF) é transmitida através da saliva, secreções e fezes dos gatos.

Ainda em vida, o animal infectado é difícil de ser diagnosticado com a doença, pois os anticorpos encontrados podem ser de outras variantes do vírus corona, nem sempre causadores da PIF.

O vírus só é detectado após o óbito do animal. Um gato infectado com a Peritonite apresenta-se febril, perda de apetite e peso, mostra-se cansado e deprimido, com facilidade a vomitar, ter diarreia e perder o equilíbrio, além de probabilidade de paralisia e infecções oculares graves.

A Peritonite Infecciosa Felina (PIF) pode apresentar-se de duas formas: seca ou úmida. A PIF seca é a mais comum e permite que o animal sobreviva a mais tempo, ao contrário da úmida, que apresenta acumulação de líquido no abdômen, retardando sua vida.Pode ser uma doença sem cura, a Peritonite pode ser tratada, mas nunca eliminada.

Após a morte de um gato devido a esta doença, deve-se tomar muito cuidado ao substituir o amigo do lar, pois o ambiente em que o animal esteve deve ficar em quarentena até a aquisição de outro felino.

Mas nem todos os gatos expostos ao vírus contraem a doença, só os animais possuídos por um sistema imunitário forte conseguem criar defesas contra o vírus e podem se portadores, mas sem apresentar sintomas da doença.

Estes sintomas podem confundir com outras doenças e infecções que são diagnosticadas a tempo com fácil recuperação, mas se o seu animal apresentar estes sintomas procure um médico veterinário o mais depressa possível.