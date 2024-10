Um olhar feminino para a fé: a fotógrafa por trás do cartaz do Círio 2024

Em um dos momentos mais emocionantes de sua carreira, Karol Coelho, fotógrafa e supervisora de comunicação da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, foi surpreendida ao descobrir que uma de suas fotos foi escolhida para o cartaz oficial do Círio 2024. Em entrevista, Karol compartilhou os desafios e a emoção de retratar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e como a fotografia, especialmente em um evento de tamanha importância, é tanto uma honra quanto uma responsabilidade.

O convite veio em 2022 para o registro do Manto Oficial daquele ano, mas, inicialmente, não estava claro que uma de suas fotos seria usada para o cartaz oficial do ano seguinte. “Quando a Rosana, assessora da Diretoria [da Festa de Nazaré], entrou em contato, eu nem sabia que seria para o cartaz. Eu fiquei chocada, porque não tinha ideia disso até aquele momento. Foi uma grata surpresa e um presente inesperado”, conta Karol, ainda emocionada ao lembrar do momento.

Quando finalmente soube que sua foto seria a escolhida, a fotógrafa se viu tomada pela insegurança.

"Entrei em pânico! Na minha cabeça, a foto não estava boa o suficiente. É um trabalho que demanda dedicação, mas a gente sempre fica com aquela sensação de que poderia ser melhor", relembra.

Karol destaca que, na profissão de fotógrafo, a autocrítica é constante, especialmente quando se trata de um símbolo tão importante como a Imagem Peregrina. "Nossa profissão nos coloca à prova o tempo inteiro, então é normal essa insegurança”.

Atualmente supervisora de Comunicação na Basílica Santuário de Nazaré, Karol abre mão do ofício de fotografar para comandar uma equipe de 16 pessoas (Igor Mota / O Liberal)

Formada em jornalismo em 2018, Karol começou sua jornada na Basílica ainda em 2015, como estagiária voluntária, e, ao longo dos anos, assumiu responsabilidades cada vez maiores. Hoje, ela comanda uma equipe de aproximadamente 16 pessoas, divididas entre rádio, TV e assessoria de comunicação. "A fotografia sempre me acompanhou, desde cedo. Gosto muito de fotografar, mas com meu cargo atual, infelizmente, tenho menos tempo para isso", explica.

Desafios ao fotografar a Imagem Peregrina

Fotografar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré não é uma tarefa simples. Além da técnica fotográfica, é necessário capturar a essência de uma figura religiosa que carrega um imenso simbolismo para os paraenses. Karol compartilhou que um de seus objetivos foi focar não apenas no Manto, mas também nas características detalhadas da Imagem, especialmente os traços de Nossa Senhora e do Menino Jesus.

"Ela tem traços muito próprios, que são mais próximos da nossa realidade regional. Focar no rosto dela e no rosto do Menino Jesus é um desafio para mim, porque gosto de capturar bem de perto, e às vezes equilibrar os dois na foto é complicado", conta. Além disso, Karol destaca o simbolismo de fotografar uma figura feminina tão forte.

"Nossa Senhora é uma mulher de muita força. Ela esteve ao lado de Jesus o tempo todo, enfrentando as dores e sofrimentos dele. Então, para mim, como mulher, é uma honra indescritível poder fotografá-la".

Quando perguntada sobre o que o Círio representa para ela, Karol responde: "O Círio, para mim, é emoção pura. É fé, é ver a união de pessoas por um propósito, que é evangelizar e vivenciar essa fé", relata. Como fotógrafa, Karol tem o privilégio de registrar esses momentos de fé, mas, ao mesmo tempo, sente a dificuldade de não poder estar sempre por trás da câmera. "É um sacrifício não poder fotografar durante o Círio, por causa das responsabilidades de coordenação da equipe de comunicação. Mas, para mim, estar ali é muito mais do que fotografar, é vivenciar essa fé ao lado de milhares de pessoas", finaliza.