Baixe aqui o cartaz do Círio 2024

O cartaz do Círio 2024 foi apresentado aos fiéis na noite da última sexta-feira (31) pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) após a missa na Basílica Santuário. Este é um dos momentos mais esperados pela comunidade católica no primeiro semestre, antes da quadra nazarena.

A produção da peça é de responsabilidade da Diretoria de Marketing. O cartaz 2024 foi criado pela Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio, com a participação de Oswaldo Mendes como diretor de criação; Guilherme Lamoglia como ilustrador; Karol Coelho como fotógrafa e Marcelo Martins como produção e arte finalização. Baixe aqui cartaz do Círio 2024.

Cartaz do Círio 2024 (Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) / Divulgação)