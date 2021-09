Programação do Círio de Nazaré 2021 muda e procissões são suspensas

As novas mudanças na programação do Círio de Nazaré foram definidas em reunião, nesta quarta-feira (8), entre representantes das secretarias estaduais de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), de Saúde Pública (Sespa), da Diretoria da Festa de Nazaré e da Defesa Civil Municipal. Com informações da Agência Pará.

Os órgãos anunciaram que as novas medidas foram tomadas para se preservar o cumprimento dos protocolos de prevenção ao vírus da Covid-19 e suas variantes recentemente confirmadas na Região Metropolitana de Belém.

Entre as alterações divulgadas, o traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na sexta-feira, 8 de outubro, será feito pelo veículo oficial do Círio, sem paradas e com um número reduzido de carros credenciados, com o final do percurso em Belém.

No sábado (9), a exemplo do que ocorreu no ano de 2020, após a missa tradicionalmente celebrada em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, não haverá procissão até a Catedral Metropolitana de Belém.

O percurso até a Catedral também será feito com veículo oficial da festa conduzindo a imagem, de forma velada a fim de evitar aglomeração de pessoas para assistir a passagem da imagem.

No domingo (10), após a missa na Catedral, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora será levada até a Basílica Santuário, em Nazaré, em um helicóptero da Segurança Pública. A programação completa será veiculada pela TV Nazaré e pelas redes sociais oficiais do Círio que poderão ser acessadas pelos devotos sem provocar aglomerações e preservando as medidas de prevenção ao coronavírus.

“Desde o início do planejamento, ainda no primeiro semestre, nós deixamos claro que o planejamento poderia ser alterado caso houvesse o agravamento dos casos ou outro aspecto que colocasse em risco a saúde da população. Com a descoberta das variantes no estado, queremos preservar a saúde de todos e minimizar os riscos de contaminação”, ressaltou o coronel Alexandre Mascarenhas, secretário adjunto de Operações da Segup, presente à reunião.

Participaram ainda do encontro representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Centro de Perícias Renato Chaves, Centro Integrado de Operações, Secretaria de Economia Municipal, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, Guarda Municipal de Belém, Secretaria de Segurança Pública de Ananindeua e Polícia Rodoviária Federal.