Confira a programação completa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré de 2021

Sábado (09/10)

10h30 - Pregação na Basílica Santuário;

11h30 - Descida da Imagem Original do Glória;

16h30 - Homenagem da Esquadrilha da Fumaça à Nossa Senhora de Nazaré;

18h - Missa da Trasladação no Colégio Gentil (fechada ao público);

19h30 - Live de Decoração da Berlinda.

Domingo (10/10)

7h - Missa solene na Catedral da Sé;

8h - Homenagem da Esquadrilha da Fumaça a Nossa Senhora de Nazaré;

11h - Sobrevoo da Imagem Peregrina sobre a cidade;

11h30 - Percurso do Círio em sobrevoo;

12h - Missa Solene na Basílica Santuário.

01/10/2021 a 26/10/2021: Abertura do Arraial de Nazaré, no Estacionamento da Basílica Santuário, com aproximadamente 30 estandes e um palco para apresentações musicais.

11 a 23/10/2021: Exposição da Berlinda na Praça Santuário com visitação da Imagem Peregrina, de 08 às 21hs; e Projeto LUZ QUE NOS GUIA 2021 – iluminação e decoração da Praça Santuário.

24/10/2021: Missa de Encerramento na Basílica Santuário e Espetáculo de Encerramento c/Vídeo Mapping na fachada da BSN e fogos de artifício (18h).

25/10/2021: Subida da Imagem Original ao Glória e Missa alusiva ao Recírio (07h).

