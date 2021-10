Missa abre oficialmente a 229ª edição do Círio de Nazaré na Basílica Santuário

A 229ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que este ano tem como tema “O Evangelho da Família na Casa de Maria”, foi aberta oficialmente no início da noite da noite desta terça-feira (5). A missa das 18h, realizada na Basílica Santuário de Nazaré, deu início à programação.

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, deu as boas-vindas aos fiéis que acompanham a abertura oficial, dentro e fora da Basílica, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a covid-19. Logo após, o bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro seguiu conduzindo o evento.

Missa Círio Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal

PROGRAMAÇÃO

Ao final da missa, haverá a distribuição de partes da corda deste ano para representantes das oito regiões episcopais, para que distribuam às 98 paróquias que compõem a Arquidiocese de Belém. Em seguida, a Diretoria da Festa, o Clero e convidados se posicionarão em frente à Basílica de Nazaré, para aguardar o momento em que as luzes dos tradicionais arcos e da fachada da Igreja serão acesas.

Outra novidade para este ano é a iluminação da Praça Santuário de Nazaré, em parceria com a Seurb, da Prefeitura de Belém, que também será acesa neste dia. Assim estará aberta oficialmente a Festividade Nazarena de 2021.

Ainda faz parte da programação desta noite um concerto musical com a Amazônia Jazz Band, na Concha Acústica da Praça, e a premiação dos vencedores do XXVII Concurso de Redação do Círio.

No mesmo evento, o arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa lança o livro “Conversa com Nossa Senhora”, o segundo livro da coleção “Aos pés do Senhor”, com edição da Editora Sementes do Verbo. A coletânea conta os testemunhos do pastoreio do Arcebispo na Amazônia, ao longo de 11 anos de episcopado na Arquidiocese de Belém. São diversos temas abordados, de forma simples e direta, com olhar de pastor, temas como: vocação, igreja, sociedade. Esta edição conta de forma especial o diálogo proposto do Arcebispo com Nossa Senhora em seus diversos títulos marianos.