VÍDEO: Belém recebe iluminação especial para o Círio de Nazaré

Logo após a missa de abertura oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, os fiéis e as autoridades religiosas se concentraram, na Praça Santuário, para apreciar a iluminação instalada em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

O projeto, da Diretoria da Festa de Nazaré, conta com um grande túnel iluminado, uma santa gigante montada com lâmpadas de LED na entrada da praça e figuras luminosas em formato de santa e anjo nos postes do espaço.

Além da Praça Santuário, diversos bairros e distritos de Belém também recebem iluminação temática para a festividade do Círio de Nazaré, como a avenida Visconde de Souza Franco com a Marechal Hermes.