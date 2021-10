Missa do Traslado abre a única romaria do Círio 2021

Nesta sexta-feira, 8 de outubro, ocorre a única romaria do Círio 2021: o Traslado para Ananindeua e Marituba. Antes da saída, às 6h, ocorre a missa do Traslado. A celebração será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, na Basílica Santuário. É o início do momento mais significativo do Círio de número 229, pois será o único em que a santa poderá ser vista, já com o novo manto, circulando pelas ruas da Grande Belém e um pouco mais perto dos devotos.

[[(standard.Article) Traslado da Imagem para Ananindeua e Marituba aproxima fiéis há três décadas]]

A Diretoria da Festa de Nazaré optou por manter apenas essa entre todas as 13 romarias oficiais da festividade, pois é a que consegue ser mais rápida e com menor potencial de gerar aglomerações. E ainda, é a procissão que vai até as pessoas e nas áreas mais internas de Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém. No ano passado não houve nem essa romaria, sendo a última edição em 2019.

A saída será por volta de 7h30, em frente à Basílica Santuário. O trajeto previsto é de 63 quilômetros, com velocidade de 15 a 20 km por hora. A previsão é de retorno para a Basílica por volta de 12h. Por conta ainda do momento de pandemia e das orientações dos órgãos de segurança e saúde, este ano o Traslado será menor e não terá as tradicionais paradas ou pernoite na Igreja Matriz de Ananindeua.

Paulo Morelli assina a decoração do andor que conduzirá Nossa Senhora de Nazaré no Traslado deste ano. Logo em seguida, a imagem peregrina é embarcada numa viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que há 30 anos participa da romaria.

O Traslado para Ananindeua e Marituba é realizada desde 1992 e é a mais longa de todas as romarias do Círio. No trajeto, empresas, órgãos públicos, instituições, condomínios residenciais e vários devotos prestam homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. A procissão principal do domingo é a que reúne mais devotos diretamente, com estimativas de cerca de 2 milhões de pessoas. No entanto, a quantidade de pessoas participando do Traslado, direta e indiretamente, é incalculável.

A operação de segurança do Traslado envolverá cerca de 70 servidores da PRF, em um total de 48 viaturas, sendo 40 motocicletas e 8 carros em deslocamento com velocidade média de 15 a 20 km/h. A redução do comboio será para facilitar o deslocamento da romaria. Ao detalhar essa operação, Salim Junes, do Núcleo de Comunicação da PRF no Pará, explicou também como os romeiros devem seguir, caso queiram acompanhar. A primeira e principal recomendação é: jamais devem estar à frente do comboio.

Confira o trajeto completo do Traslado:

Av Magalhães Barata

Av. Almirante Barroso

Rod. BR-316

Av. Zacarias Assunção

Av. Independência

Av. Dom Vicente Zico

Tv. SN-21

Tv. WE-70

Estrada do Guajará

Tv. SN -21

Tv. WE-31

Tv. SN-19

Tv. D. Vicente Zico

Av. Hélio Gueiros

Rod. Mário Covas

Rod. BR-316

Av. Augusto Montenegro

Av. Centenário

Av. Júlio César

Av. Brigadeiro Protásio

Av. Duque de Caxias

Av. Antônio Barreto

Av. Generalíssimo Deodoro