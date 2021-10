Conheça a descrição do manto que cobrirá a Imagem da Virgem de Nazaré

A cor predominante do manto do Círio 2021 é verde água, um tom suave e sereno do verde, remetendo ao sentimento de esperança, com complementos em prata, pérola e outros tons de verde. Destacam-se bordados eclesiásticos compondo a ornamentação em prata e dourado.

A vestimenta foi apresentada na noite desta quinta-feira (7), após a missa na Basílica Santuário. Fiéis puderam acompanhar a apresentação dentro e fora da igreja.

O broche à frente do manto traz o “Zayn” – ז, número sete em hebraico, a simbolizar o fundamento da palavra de Deus, o número da plenitude e da perfeição física e espiritual inerente a toda a obra de Deus sobre a terra.

O manto reveste a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, trazendo em seu contorno uma figura estilizada da Sagrada Família ao centro, com camafeu em madrepérola, circundado por bordados eclesiásticos e demais elementos que integram a ornamentação do manto.