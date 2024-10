Círio 2024: Veja qual o trajeto e horário do Traslado para Ananindeua e Marituba

A mais longa romaria do Círio de Nazaré, o Traslado para Ananindeua, arrasta milhares de devotos de Nossa Senhora durante o percurso que inicia na Basílica de Nazaré, no bairro Nazaré, e termina na Igreja Matriz de Ananindeua, na BR-316. Em 2024, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o percurso será maior, com 52,3 quilômetros de extensão, ou seja, 2,7 km maior que a procissão realizada no ano passado - com cerca de 50 km. Isso se dá devido às alterações de algumas vias durante o percurso.

Esta também é a primeira procissão com a Imagem Peregrina de Nazaré vestida com o novo manto, que será apresentado nesta quinta, em missa na Basílica Santuário, a partir das 18h.

Abaixo, veja o trajeto e horário do Traslado da Imagem Peregrina da Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua e Marituba.

Traslado para Ananindeua - Marituba

Data: 11 de outubro, sexta-feira

Saída: Basílica Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1300 - Nazaré. Belém, Pará)

Horário de início: 8h

Previsão de chegada: 18h

Percurso:

Avenida Nossa Senhora de Nazaré; Rua Magalhães Barata; Almirante Barroso; BR-316; Passagem São Benedito; Passagem Jarbas Passarinho; Rodovia Transcoqueiro; Rodovia Mário Covas; 3 Corações; Praça da Bíblia; Estrada da Providência; Travessa WE-16; Rua da Providência; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa SN-3; Travessa WE-31; Avenida Doutor Nonato Sanova; Travessa WE-32; Travessa SN-19; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa WE-53; Avenida Milton Taveira; Travessa WE-68; Travessa SN-21; Travessa WE-72; Travessa SN-23; Travessa WE-75; Travessa SN-24; Avenida Arterial 5-A; Estrada do Icuí Guajará; Rua Santa Fé; Avenida Professor Amintas Pinheiro; Avenida Independência; Avenida Arterial 5-A; Avenida Rio Solimões; Estrada do Curuçambá; Rua Claudio Sanders; BR-316.

Ainda na sexta-feira, às 7 horas, antes do Traslado para Ananindeua, será realizada a missa presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, na Basílica Santuário. Na chegada do Traslado, Dom Darci José Nicioli, arcebispo de Diamantina, em Minas Gerais, irá celebrar a missa que abre a noite de vigília até a celebração preparatória para a Romaria Rodoviária, que sai no sábado de manhã rumo a Icoaraci.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)