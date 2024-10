Círio 2024: entenda por que o Traslado para Ananindeua - Marituba terá maior percurso neste ano

O percurso Traslado da Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré a Ananindeua e Marituba que será realizado na próxima sexta-feira (11/10) vai ser de 52,3 quilômetros de extensão, ou seja, 2,7 km maior que a procissão realizada em 2023, que foi de cerca de 50 km. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (8/10), realizada na sede da instituição, em Belém.

Segundo o policial rodoviário federal Salim Nunes, chefe do núcleo de comunicação social, uma das mudanças no trajeto acontecerá na BR-316, no trecho antigamente era feito o retorno próximo de um hospital particular e que agora ocorre em frente ao posto UBN.

A segunda alteração, conforme, será na avenida Dom Vicente Zico, na Cidade Nova V. “Historicamente a gente passava pela WE-53, que tinha um sentido contrário de onde a gente passava. E agora, a partir desse ano, a gente pega a WE-54, para causar o mínimo de transtorno nessa região, retomando o percurso original pela avenida Milton Taveira, entre Cidade Novo e (o conjunto) Guajará I”, disse Nunes.

A terceira e última alteração no traslado Ananindeua-Marituba acontecerá no bairro Icuí-Guajará, onde será feita a parada na Paróquia Ascenção do Senhor. “A gente vinha pela (rua) Santa Fé, entrava na Jovelina Carneiro. Só que, a partir deste ano, não entramos na Jovelina e seguimos na Santa Fé e entramos na (avenida) Professor Amintas Pinheiro”, explicou.

Com isso, apesar das intervenções e o acréscimo na quilometragem do trajeto, a previsão é de que a duração continue a mesma do ano passado, inclusive o horário de chegada, que é às 18h. “Apesar dessa modificação de quase três quilômetros, a expectativa da nossa área operacional é de que esse percurso seja entregue ainda dentro do prazo de 10h, que é o que a gente vem entregando historicamente”, concluiu Salim.