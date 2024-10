Círio 2024: veja como será a apresentação do manto nesta quinta-feira (10/10)

O manto que vestirá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nos eventos do Círio deste ano, até as vésperas do Círio de 2025, será apresentado na noite desta quinta-feira, 10, em Belém. A cerimônia acontece a partir das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, logo após amissa.

O manto para esta 232ª edição do Círio começou a ser pensado desde novembro de 2023, quando a estilista Letícia Nassar recebeu o convite por meio do casal coordenador do Círio 2024, Antonio e Silvia Salame. A confecção e o desenho são criação de Letícia, com bordados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, e metais de Marcelo Monteiro, da Ourogema.

A estilista Letícia Nassar sempre teve o desejo de trabalhar com a produção do manto de Nossa Senhora de Nazaré. Ainda em outubro de 2023 ela foi convidada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para confeccionar o manto de uma imagem de Nossa Senhora que estaria no Círio de Nazaré em Miami, nos Estados Unidos, realizado de 16 a 20 de novembro. “Desde então, estou vivendo o meu milagre do Círio, porque foi o meu pedido a Ela”, conta Letícia.

Foi neste momento, em Miami, que ela começou a desenhar as primeiras ideias para o manto. “Todos os detalhes e a essência do manto foram feitos ali. Em Belém fiz alguns ajustes. Vestir Nossa Senhora de Nazaré é algo inexplicável”, relata Letícia.



Segundo ela, o Manto foi inspirado na própria imagem de Maria e começou a ser concretizado há cerca de oito meses. “Eu já desenhei o manto pensando na técnica de bordado que usaria, e isso facilitou muito o trabalho. Começamos a trabalhar na confecção dele em fevereiro”.

Já o bordador e membro da Guarda de Nazaré, Antônio José de Souza, está bordando o manto de Nossa Senhora de Nazaré pela 14ª vez. O primeiro convite veio em 2003, além de ter trabalhado no manto para o Círio de Miami, junto com Letícia Nassar. ”A nossa inspiração maior para este manto é na pureza de Maria, na sua simplicidade, e fomos guiados por Ela em todos os momentos da confecção”, conta Antônio.

Show após apresentação

Liah Soares, por meio do projeto “Maria Vem”, receberá diversos artistas em um espetáculo musical para embalar um público estimado em cerca de 10 mil pessoas nesta quinta, na Praça Santuário, logo após a Missa de Apresentação do Manto.

Alguns dos convidados são Pinduca, Flávio Venturini, Gabi Nascimento, Lucinha Bastos, o tenor lírico Thiago Arancam e a cantora Wanessa. No repertório, músicas que fazem parte da memória afetiva popular, além de canções que Liah compôs especialmente para o Círio’, a exemplo de “Ela Vem", “Mãe do Perdão” e ‘Maria Vem”, canção homônima do projeto.

Serviço:

Missa de apresentação do Manto 2024

Data: 10/10 – quinta-feira

Local: Basílica Santuário de Nazaré

Hora: a partir das 18h