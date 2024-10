Círio 2024: fiéis lotam a Basílica Santuário para a subida da Imagem Original ao Glória

Fiéis de Nossa Senhora de Nazaré lotaram a Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém, desde a madrugada desta segunda-feira (28/10), para a subida da Imagem Original ao Glória do altar-mor. Assim como é feita anualmente, a descida foi realizada no segundo sábado de outubro, na véspera da grande procissão, para que a Imagem pudesse ficar mais perto dos devotos, dentro de uma redoma de vidro, no altar na Basílica, durante 15 dias. Com o final da festividade, ela é conduzida novamente para seu local sagrado, de onde só deve ser retirada novamente no mês de maio, quando se comemora o aniversário da elevação da Basílica a Santuário.

A Basílica abriu nesta segunda-feira às 4h. Logo os bancos já estavam todos ocupados por quem acordou bem cedo para acompanhar a despedida. É um momento de bastante emoção, oração e agradecimentos. E começou com a recitação do rosário. A subida ficou marcada para a sequência, por volta das 6h30.

A professora Márcia Sampaio, 60 anos, se posicionou em um lugar perto do altar. "Eu participo desse momento e do nosso Recírio desde adolescente. E só tenho que agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela tem me dado de bênçãos", disse. Márcia contou que esse não é um momento de pedir por novas graças. "É mais de agradecimento", afirmou.

O auxiliar de cozinha Thiago Gomes, 38 anos, chegou à Basílica 4h30. "Eu participo desde sempre, desde que me entendo por gente", contou. "É o momento de Alagradecer por tudo: pelo dom da vida, pela família, pelas bênçãos, enfim. Somente agradecer", contou. Lenços brancos foram distribuídos aos fiéis.

Recírio

Após a subida da Imagem Original, a programação segue com uma missa campal na Praça Santuário, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Às 8h, será realizado o Recírio, última romaria oficial a festividade nazarena de 2024.

A romaria do Recírio é a 14ª procissão da festividade. Durante o percurso, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré será conduzida por aproximadamente 800 metros, sendo este o menor trajeto das romarias oficiais. Os devotos seguem o andor com a Imagem da Virgem, que terá decoração de Djan Slaviero, pela passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela travessa Generalíssimo Deodoro, Avenidas Nazaré e Magalhães Barata até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt.

Percurso

O percurso deve ser cumprido em até 1h e, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos no Pará (Dieese-PA) e da Diretoria da Festa de Nazaré, deve reunir cerca de 50 mil pessoas.