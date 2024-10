Novo casal diretor do Círio de Nazaré é apresentado; veja

Antônio e Rosa Sousa são o novo casal coordenador do Círio para o biênio 2025/2026. O anúncio foi feito pelo o arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, neste domingo (27).

Os dois estão há 20 anos na Diretoria da Festa de Nazaré. Antônio, de 63 anos, é administrador, e Rosa Sousa, 61, é psicóloga. Eles estão casados há 39 anos, possuem 3 filhos e 2 netos. O casal é membro da Paróquia da Santíssima Trindade. E, além da diretoria de procissões, já participaram da diretoria de decoração, eventos e evangelização.

Antônio conta que ainda não caiu a ficha de assumir a coordenação do Círio, mas que reconhece a grande tarefa que terá pela frente. “Eu tive a função de procissões que é uma grande missão, mas agora coordenar toda essa diretoria e esse povo, só nas mãos de Deus. (...) As vezes a gente tudo pronto, mas o trabalho é muito grande. Muita gente nos dá as mãos para a gente fazer o Círio e eu conto de novo com essas pessoas para estarem comigo, (...) para fazermos um grande Círio em 2025”, disse ele.