Círio 2024: confira como foi o encerramento da 232ª edição

A 232ª edição do Círio está encerrada. Neste domingo (27/10), fiéis lotaram a Basílica Santuário para acompanhar a Missa de Encerramento que iniciou às 18h. A cerimônia, celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém, antecedeu a apresentação da Banda Sinfônica dos Bombeiros, na Concha Acústica, a partir das 19h. Depois, a partir das 21h45, houve um videomapping na fachada da Basílica, além do anúncio do tema do Círio 2025 e os tradicionais fogos, parte do projeto “Cores, Sons e Sensações”, que usa projetores avançados para criar uma experiência diferenciada de arte e religiosidade. Veja fotos!

encerramento círio Cristino Martins/O Liberal

