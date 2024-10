Círio 2024: Antônio Salame deixa diretoria do Círio de Nazaré após três anos

Após três anos à frente da direção do Círio de Nazaré, Antônio Salame se despediu de sua função de diretor da festividade. Na cerimônia de encerramento do Círio 2024, realizada neste domingo (27/10), ele e a esposa, Silvia Salame, foram agraciados com homenagens pela Diretoria da Festa e receberam flores, além de quadros e álbuns de fotos que marcaram a trajetória do casal na coordenação da festividade.

O mandato da direção do Círio de Nazaré é de até dois anos, podendo ser prorrogado pelo arcebispo por mais um ano. O diretor do Círio de 2025 ainda não foi anunciado.

O ex-diretor destaca o sentimento de gratidão e dever cumprido em sua despedida. "É uma alegria muito grande. Podemos dizer que Deus nos ajudou, esteve presente conosco. Perseveramos muito na oração, não somente nesse último ano, mas nos três últimos, nós tivemos uma entrega total. Não foi somente a migalha do nosso tempo, mas eu digo que entregamos o melhor de nós. Tenho certeza que o Círio tem um crescimento muito grande no sentimento de todas as pessoas que aqui vieram e participaram. Fica aqui o nosso voto de dever cumprido e a gratidão a Deus e a todas as pessoas que nos ajudaram a realizar", diz.

Antônio Salame também agradeceu a colaboração da imprensa para o sucesso da festividade nos últimos três anos. "Tenho certeza que a companhia de Deus e a companhia de tantos anjos incluiu vocês da imprensa, que nos ajudavam a realizar esses três anos de uma festa maravilhosa, o que aproximou tanta gente de Deus, nosso maior propósito", conclui.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga)