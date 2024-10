Círio 2024: fiéis lotam a Basílica Santuário para acompanhar missa de encerramento

Fiéis lotaram a Basílica Santuário para acompanhar a Missa de Encerramento do Círio 2024, que iniciou às 18h deste domingo (27/10). A cerimônia, celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém, antecede a apresentação da Banda Sinfônica dos Bombeiros, na Concha Acústica, a partir das 19h. Depois, a partir das 21h45, terá um videomapping na fachada da Basílica, além do anúncio do tema do Círio 2025 e os tradicionais fogos, parte do projeto “Cores, Sons e Sensações”, que usa projetores avançados para criar uma experiência diferenciada de arte e religiosidade.

O espetáculo de fogos deve durar cerca de cinco minutos e vai colorir o céu de várias cores, com 260 efeitos diferentes e 1 mil acionamentos dos efeitos. Os fogos serão instalados próximos da Basílica. Para garantir a segurança do encerramento da festa, o Arraial de Nazaré será fechado para a entrada do público a partir das 20h. Será reaberto somente na segunda do Recírio, de 8 às 22h.

A imagem mostra vários fiéis na Basílica Santuário. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Em função dessa interdição temporária, as linhas de ônibus que circulam pela avenida Nazaré serão desviadas pela travessa Rui Barbosa, seguindo pela avenida Gentil Bittencourt, a destino, e os que acessam a Nazaré, pela travessa Quintino Bocaiúva, seguirão direto pela Gentil Bittencourt, a destino. Agentes de transporte da Semob estarão na avenida Gentil Bittencourt, nos cruzamentos com as travessas Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, orientando os motoristas das linhas de ônibus e passageiros quanto a alteração feita temporariamente nos itinerários.