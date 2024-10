Círio 2024: Romaria dos Corredores une fé e movimento em Belém

Uma multidão de corredores se reuniu na Praça Santuário, em Belém, neste sábado (26/10), para dar início, às 5h30, a um dos eventos mais aguardados do Círio de Nazaré: a Romaria dos Corredores. Com um percurso de 7 km pelos bairros da capital paraense, a corrida, que homenageia Nossa Senhora de Nazaré, faz parte do calendário oficial das celebrações desde 2014. A iniciativa surgiu por meio de uma comitiva de corredores de rua, que apresentou a proposta à Arquidiocese de Belém e à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), sendo prontamente aprovada.

Neste ano, a decoração da Berlinda é um destaque especial, reforçando a simbologia da Romaria. A composição têm flores como pinóquios, anastácia, folhagem pitosporo, aspargo plumoso e eucalipto, em tons de laranja. Segundo a DFN, esses detalhes florais, além de embelezar o percurso, representam força, coragem e determinação, valores que os devotos incorporam ao longo dos quilômetros em homenagem à padroeira.

A romaria é mais do que uma simples corrida. Para os participantes, o evento é uma forma de expressar devoção e agradecer pelas bênçãos da padroeira, além de promover saúde e bem-estar. A autônoma Vivian Marques, 43 anos, participa da corrida há sete anos e descreve a experiência como um momento de fé e celebração: “A importância para mim é que essa corrida é da maior magnitude, é a corrida que a gente corre com a mãe de Jesus. A gente pede, agradece, espera o ano inteiro por ela, pela Corrida do Círio e por essa também. É uma forma de praticar atividade física e também agradecer, cuidando da saúde, do corpo e da mente”. Vivian compartilha que sua preparação envolve treinos semanais e musculação, complementados por uma alimentação saudável.

O bombeiro militar Luís Cláudio Farias, 53 anos, destaca o caráter de gratidão e reflexão proporcionado pela romaria. “É um momento de agradecer, de reflexões, de amor ao próximo e de desejar felicidade e esperança para as pessoas e para o mundo. Nessa romaria não se trata de tempo, mas de agregar valores e celebrar Nossa Senhora”. Luís, que participa do evento há três anos, reforça que a corrida é também uma oportunidade de integração e conexão com outros devotos.

Antônio Souza, diretor de procissões, acompanhou o início da romaria com entusiasmo, observando o grande número de participantes que chegavam ao local. “A expectativa é muito boa, com um público acima do esperado. Tudo foi organizado para um percurso tranquilo de sete quilômetros, que durará aproximadamente uma hora e meia, com uma oração especial na catedral e o retorno à Praça Santuário”. Ele estima que cerca de quatro mil pessoas participaram da romaria, destacando que o Círio traz sempre novas experiências e emoções aos fiéis.