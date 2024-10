Encerramento do Círio 2024 trará mudanças no trânsito; confira os trechos

Durante a cerimônia de encerramento do Círio de Nazaré 2024, o trânsito de Belém contará com algumas alterações para garantir a segurança de fiéis e visitantes durante o evento. Interdições e desvios estão previstas para começar a partir das 20h do próximo domingo, 27 de outubro.

Agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditarão a avenida Governador José Malcher com a avenida Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré com travessa Quintino Bocaiúva para evitar o fluxo de veículos na avenida Nazaré, organizar o trânsito e garantir a fluidez no entorno e a segurança viária aos participantes do encerramento da quadra nazarena. A avenida Nazaré com a avenida Generalíssimo Deodoro e com a Vila Leopoldina, será bloqueada pela Guarda Municipal de Belém (GMB).

Em função dessa interdição temporária, as linhas de ônibus que circulam pela avenida Nazaré serão desviadas pela travessa Rui Barbosa, seguindo pela avenida Gentil Bittencourt, a destino, e os que acessam a Nazaré, pela travessa Quintino Bocaiúva, seguirão direto pela Gentil Bittencourt, a destino. Agentes de transporte da Semob estarão na avenida Gentil Bittencourt, nos cruzamentos com as travessas Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, orientando os motoristas das linhas de ônibus e passageiros quanto a alteração feita temporariamente nos itinerários.