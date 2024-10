Imagem Original foi retirada do Glória na manhã deste sábado (12/10)

A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré foi retirada do Glória - nicho elevado acima do altar da Basílica Santuário - onde permanece durante todo o ano - no início da tarde deste sábado (11/10), por volta das 12h. Na cerimônia de descida, a imagem foi conduzida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira até a redoma. Logo após, o arcebispo falou sobre o que a festividade do Círio deve representar e deu a bênção final aos fiéis. “Que esse final de semana do Círio seja vivido com muita alegria, com muita união e com muito carinho em todas as nossas famílias”, ressalta.

VEJA MAIS

“Caríssimos irmãos e irmãs, que bom chegar aqui à Basílica e ver que todos que aqui estão viveram uma bela experiência de oração e de comunhão com Deus, com Nossa Senhora. E, queremos expressar agora, com esse gesto simbólico, mas tão importante para o nosso coração, a descida da imagem original de Plácido que vai ficar perto de nós durantes esses dias de Círio”, declarou o arcebispo.