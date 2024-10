Círio 2024: descida do Glória da Imagem Original de Nossa Senhora será neste sábado (12)

A descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória será realizada neste sábado (12), na Basílica Santuário, às 12h. A cerimônia faz parte do Círio de Nazaré e ocorre tradicionalmente desde 1992. O Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, será o responsável por conduzir esse momento emocionante.

A Imagem Original, que é a mesma encontrada por Plácido, raramente desce de seu Altar-mor. Isso só acontece em ocasiões especiais e, atualmente, a descida é realizada em outubro, no período da quinzena nazarena, e no mês de maio, quando é comemorado o aniversário de elevação da Basílica a Santuário.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

A transmissão da descida da Imagem Original do Glória pelas redes sociais da Basílica Santuário da Nazaré (YouTube e Facebook), iniciará às 9h com a Santa Missa.

Confira a programação completa do sábado (12):

– 7h: Santa Missa presidida pelo Padre Giovanni Incampo, Vigário de Nazaré;

– 9h: Santa Missa presidida pelo Padre Francisco Assis, Reitor da Basílica Santuário de Nazaré;

– 10h: Louvor e Adoração com Instituto Hesed: Irmã Maria Raquel Irmã Maria Joana;

– 12h: Cerimônia de Descida da Imagem Original do Glória;

– 16h30: Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré presidida pelo Padre Josué Bosco, Vigário de Nazaré;

– 16h30: Missa da Trasladação no Colégio Gentil presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa;

– 19h30: Louvor na Basílica Santuário de Nazaré.

Instituto Hesed

Fundado por Irmã Kelly Patrícia e Irmã Jane Madeleine, é um instituto de vida religiosa de adoração perpétua e culta ao Sangue de Cristo que tem o carisma de experimentar, viver e cantar a Misericórdia de Deus, numa vida de oração, adoração, contemplação, expiação, celebração, ação de graças e missão.