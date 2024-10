Recírio, última romaria oficial da quadra nazarena, será nesta segunda; veja horário e trajeto

A última procissão da festividade nazarena de 2024 ocorrerá nesta segunda-feira (28), a partir das 8 horas, logo após a realização de uma missa campal na Praça Santuário, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Será o momento de encerrar, oficialmente, os 15 dias de toda a Festividade Nazarena. Antes da celebração da missa e da saída da romaria, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré subirá ao Glória, por volta de 6h30 da manhã.

A romaria do Recírio é a 14ª procissão da festividade. Durante o percurso, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré será conduzida por aproximadamente 800 metros, sendo este o menor trajeto das romarias oficiais. Os devotos seguem o andor com a Imagem da Virgem, que terá decoração de Djan Slaviero, pela passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela travessa Generalíssimo Deodoro, Avenidas Nazaré e Magalhães Barata até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt.

O percurso deve ser cumprido em até uma hora e, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos no Pará (Dieese-PA) e da Diretoria da Festa de Nazaré, deve reunir cerca de 50 mil pessoas.

A primeira procissão do Recírio remonta à metade do século XIX, mais precisamente o ano de 1859. Antigamente, o Recírio era feito no domingo à tarde com a volta da Imagem para a Capela do Palácio do Governo, fato relatado em 1859. Já conhecido como “Último Ato da Festividade Nazarena”, ao chegar na Praça em frente ao Palácio, a procissão era encerrada com uma missa e com o disparo de fogos de artifício. Atualmente, após a procissão, a imagem fica na capela do colégio e depois segue para a Basílica Santuário, onde permanece durante o ano.

Recírio 2024

Data: 28 de outubro (segunda)

06h30 – Subida da Imagem Original de Nossa Senhora, na Basílica Santuário

07h – Missa do Recírio, na Praça Santuário

08h – Recírio, saída da Praça Santuário