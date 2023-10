Círio 2023: Imagem Peregrina deixa o colégio Gentil para a Trasladação

Em um cenário carregado de fé e devoção, a Berlinda que conduzirá a Imagem Peregrina pela Trasladação foi estacionada em frente ao Colégio Gentil, no bairro de Nazaré, por volta das 16h40. A missa antecedente à romaria celebrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, que atraiu milhares de devotos, marcou o início da tradicional procissão noturna, um dos momentos mais aguardados pelos fiéis.

A Trasladação começou às 18h14, proporcionando aos presentes um momento de reflexão e oração que deve durar no mínimo seis horas, com chegada prevista a Igreja da Sé, às 23h30. Este ano a decoração do andor é de Vando Nascimento, ornamentada com lírios duplos, hortênsia, boca de leão, orquídeas, austronésia e rosa menina. Confira:

A atmosfera no local estava carregada de emoção vinda dos milhares de devotos que cercavam a Berlinda. A grande maioria deles trazem suas velas acesas, terços nas mãos, demonstrando sua devoção e respeito à Imagem Peregrina. A Avenida Nazaré se tornou em poucos minutos um “mar de gente” que seguiu em procissão atrás da Santinha.

Neste ano, a expectativa da organização do Círio de Nazaré é superar a estimativa de 2022, de um milhão e quatrocentos mil fiéis. Com percurso de 3,700 Km, a Trasladação faz o sentido inverso do Círio. A romaria inicia na Avenida Nazaré, e percorrerá a avenida Presidente Vargas, rua Boulevard Castilho França, avenida Portugal, rua Padre Champagnat, terminando na Igreja da Sé.