Círio 2023: fiéis de Nossa Senhora de Nazaré já ‘disputam’ espaço pela corda da Trasladação 2023

A atmosfera de devoção e fé está fervendo nas ruas de Belém neste sábado, à medida que fiéis e devotos de Nossa Senhora de Nazaré se reúnem em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, ansiosos para dar início à Trasladação 2023. A escola, onde irá ocorrer a missa que antecede a romaria, é agora o ponto de encontro onde milhares de promesseiros se reúnem para cumprir suas promessas e participar da grandiosa procissão. A Trasladação é a primeira romaria com a nova corda produzida no Pará.

O calor do sol da tarde não diminuiu o ânimo dos fiéis, que se mantiveram firmes em sua devoção, aguardando ansiosamente o término da celebração religiosa. A maioria dos promesseiros já se posicionou estrategicamente ao redor da corda que puxará a Berlinda, ansiosos para garantir um lugar privilegiado ao lado da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Uma delas é Mireia Almeida, que costuma acompanhar a Trasladação na corda desde 2014 por motivos de agradecimento às graças alcançadas em sua vida.

“Ano passado eu fui na corda porque consegui alcançar a graça de tornar advogada. E, assim como Nossa Senhora, que é minha advogada. Todo ano mais graças [são alcançadas], todo ano mais agradecimento à Mãe da Amazônia”, afirmou ela que chegou às 13h30 para conseguir um espaço e participar da romaria.

A procissão terá como percurso a avenida Nazaré, avenida Presidente Vargas, rua Boulevard Castilho França, avenida Portugal, rua Padre Champagnat, terminando na Igreja da Sé.