Círio 2021 tem o Traslado para Ananindeua e Marituba mais rápido da história

O Traslado para Ananindeua e Marituba foi a única das 13 romarias oficiais do Círio de Nazaré que foi mantida neste Círio. E sendo mais uma edição histórica, devido à pandemia de covid-19, um outro marco significativo foi observado: foi o Traslado mais rápido da história. O itinerário sofreu poucas alterações e seguiu com mais de 60 quilômetros. Porém, o trajeto que antes só era concluído à noite, terminou em cinco horas.

Quer saber tudo que aconteceu, minuto a minuto, reveja aqui!

Desde o planejamento da romaria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) — que há 30 anos participa conduzindo a imagem peregrina da Virgem de Nazaré — a ideia era fazer o trajeto o mais rápido possível. Era uma forma de evitar aglomerações, para manter a passagem da santa por Ananindeua e Marituba, mas sem colaborar com os riscos sanitários da pandemia. A velocidade média ficava entre 15 e 20 quilômetros por hora.

Traslado 2021 Thiago Gomes/ O Liberal Traslado passa pela Avenida Júlio César Igor Mota/O LIberal Ciclistas acompanham o Traslado Igor Mota/ O Liberal Imagem peregrina na BR-316 durante o Traslado Thiago Gomes/ O Liberal Igor Mota / O Liberal Traslado percorre a Avenida Augusto Montenegro Igor Mota/O Liberal Traslado na Avenida Centenário Thiago Gomes/ O Liberal Traslado na Avenida Generalíssimo Deodoro Thiago Gomes/O LIberal Imagem peregrina na Avenida Nazaré após o Traslado Cláudio Pinheiro/O Liberal Imagem é retirada da berlinda após o final do Traslado Cláudio Pinheiro/O Liberal

Com essa velocidade e sem paradas tradicionais para homenagens, o Traslado foi muito rápido. A equipe da Redação Integrada de O Liberal, que sempre acompanha toda essa romaria, ficou surpresa em ver que antes de 9h30 a santa já voltava de Marituba. Até para moradores de Ananindeua e Marituba, foi uma surpresa. Devido à agilidade da romaria, algumas ruas foram incluídas no itinerário de última hora, emocionando devotos.

Pouco depois de 12h, a imagem retornou à Basílica Santuário de Nazaré. Uma das muitas alterações deste ano, já que antes a imagem "dormia" na Igreja Matriz de Ananindeua e então partia, no sábado, para uma maratona de romarias desde cedo. Para Salim Junes, do Núcleo de Comunicação da PRF, fica a expectativa de que este seja o último Círio da pandemia. "E que em 2022, tenhamos essa romaria como sempre era: com muito calor das pessoas", disse.