Devotos de Ananindeua e Marituba celebram visita da Virgem de Nazaré durante o Traslado

O Traslado para Ananindeua e Marituba é uma das romarias que mais permite a aproximação entre os devotos e a imagem peregrina da Virgem de Nazaré. Muitas pessoas podem ficar a uma distância que nem no Círio ou na Trasladação é possível.

E é uma das procissões mais diferentes: é a santa que vai às casas das pessoas, mesmo que passando bem rápido. Moradores se preparam para a ilustre visita todos os anos. Em 2020, a pandemia de covid-19 não deixou. Neste ano, o reencontro foi emocionante.

Ana Maria Saraiva chegou cedo à avenida Arterial 18, em Ananindeua, junto com o marido (João Paulo Jussara / O Liberal)

A aposentada Ana Maria Saraiva chegou cedo à avenida Arterial 18, em Ananindeua, junto com o marido, para acompanhar a passagem da santa na berlinda. "Eu estou muito emocionada de poder ver a santinha de novo, ano passado foi um Círio muito diferente, eu senti falta disso tudo, mas agora, graças a Deus, vou poder mais uma vez ver a imagem de perto. É mais uma chance de agradecer pela vida, pela saúde da família. É lindo demais, obrigada Nossa Senhora de Nazaré", disse, com lágrimas nos olhos.

As famílias Moraes e Martins na frente do bar das famílias, em Ananindeua (João Paulo Jussara / O Liberal)

Margarete Souza, proprietária de um bar na travessa SN-21, juntou a família para uma pequena homenagem na frente do estabelecimento. "Todo ano a gente faz uma homenagem para Nossa Senhora. Peço saúde para todos nós paraenses, todos os brasileiros, que ela nos ilumine em nossas caminhos. A emoção é muito grande para ver a santinha passar na frente do meu bar. Obrigado por tudo!", declarou, sem conseguir conter o choro da saudade que só aumentou no ano passado.

Comunidade Santo Agostinho, no bairro Levilândia, se preparou cedo para recepcionar a Virgem de Nazaré (João Paulo Jussara / O Liberal)

Logo cedo, a Comunidade Santo Agostinho se reuniu e fez uma decoração, no bairro Levilândia, em Ananindeua, para aguardar a passagem da berlinda e da imagem peregrina. Márcio Piedade foi agradecer pela cura do filho após uma crise grave de asma. "A saúde é o mais importante e sempre agradecemos. Mesmo que não estejamos na corda, onde costumamos ir, estaremos juntos na fé", comentou.