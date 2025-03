Tradicional bloco 'Pretinhos do Mangue' arrasta multidão pelas ruas de Curuçá em sua 36ª edição

O Carnaval de Curuçá, no nordeste do Pará, se torna ainda mais vibrante neste domingo (2) com o desfile do bloco Pretinhos do Mangue, que completa 36 anos de folia e tradição. Estima-se que cerca de 18 mil foliões devem tomar as ruas da cidade, localizada a aproximadamente 140 km de Belém, em uma das maiores manifestações culturais e ecológicas da região.

O tema deste ano, "Na folia do mangue, nossa consciência se renova. Menos lixo, mais natureza", reforça o compromisso do bloco com a preservação ambiental e a conscientização ecológica.

Antes de seguir para o desfile, que começou às 16h, os brincantes se reuniram no Porto Pretinhos do Mangue, onde, ao som de muito carimbó, recebem a sua fantasia ecológica – uma camada de lama retirada diretamente do mangue, que eles passam pelo corpo. É o abadá mais barato que existe, pois é retirado direto da natureza, como dizem os foliões.

A lama não causa danos à saúde ou ao meio ambiente, como ressaltou o presidente do bloco, Edmilson Campos, conhecido como "Cafá". Ele destaca o caráter ecológico da festividade: "É o bloco mais animado, cultural e ecologicamente correto do Pará. Aqui você não precisa pagar pelo abadá, é grátis e faz bem para a pele", conta ele.

A festa, que se estende por dois dias – neste domingo (2) e na terça-feira (4) – trará diversas atrações para o público. O tradicional Carro da Ostra, homenagem à cultura local da vila de Lauro Sodré, será destaque neste domingo. O carro sempre traz uma musa que sai em uma ostra de dois metros, valorizando a beleza feminina e a importância da cultura local.

Cafá, presidente do Bloco Pretinhos do Mangue. (Wagner Santana/O Liberal)

Outros carros também são aguardados com entusiasmo, como o Carro da Barraca do Pescador, uma parceria com o bloco Curral do Piçá, que traz o melhor da culinária local, com pratos como peixe assado, caranguejo e turu.

Este ano, o bloco apresenta uma novidade: uma alegoria de um peixe baiacu, esculpido em ferragens vazadas, que simboliza a luta pela preservação ambiental e contra o descarte de lixo no meio ambiente. O próprio peixe é usado como depósito para garrafas PET e latinhas, criando uma conexão direta com a proposta de conscientização do evento.

"Por se destacar como um bloco que leva para a avenida a temáticas referentes à presença do meio ambiente, este ano o bloco irá abordar a questão da produção e destinação do lixo, que, apesar dos avanços, ainda é um grave problema ambiental", disse Cafá.

Animação dos foliões

Carla Santos, Glenda Rocha e Gleice Araújo usando fantasia combinando no Pretinhos do Mangue 2025. (Wagner Santana/O Liberal)

A festividade também é marcada por fantasias criativas, muitas delas com um toque de irreverência e humor. Entre os foliões, um grupo de três amigas se destacou. Elas se uniram para criar uma fantasia combinando, fazendo referência à música "Ela é Demais", de Rick e Renner.

Carla Santos, 41 anos, usava a placa "Uma deusa", enquanto Glenda Rocha, 42, carregava a placa "Uma louca", e Gleice Araújo, 41, era "Uma cachaceira". Juntas, elas se divertem há mais de 10 anos no bloco. “É sempre assim: muita alegria e muita diversão”, disse Carla. “Uma deusa, uma louca, uma cachaceira, nós somos demais!”, brincou Gleice.

Josiane Pimentel, Geisiane Santos e Jucileide Santos brincando na lama do Pretinhos do Mangue. (Wagner Santana/O Liberal)

Mas a principal atração do desfile é a lama do mangue. Josiane Pimentel, 51 anos, que participa do Carnaval de Curuçá há 15 anos, destaca os benefícios da lama para a pele. “Faz muito bem para a pele, rejuvenesce, não tem cheiro nenhum, é maravilhoso. Depois é só jogar uma água e sai. É uma brincadeira saudável e barata. Eu não gastei nada!”, afirmou enquanto se cobria de lama.

O folião Guilherme Braga, 60 anos, é outro exemplo de dedicação ao bloco. Taxista em Belém, ele é presença constante no Pretinhos do Mangue, onde já brinca há 33 anos. “É o melhor carnaval do Pará. Não abro mão de estar aqui”, diz com entusiasmo enquanto se joga na lama do mangue, da cabeça aos pés.

Sobre o Pretinhos do Mangue

Guilherme Braga, 60 anos, folião do Pretinhos do Mangue há 33 anos. (Wagner Santana/O Liberal)

O Pretinhos do Mangue nasceu em 1989, de uma brincadeira entre amigos, Everaldo Campos e Sebastião Araújo, que resolveram ir ao mangue pegar caranguejos para petiscar no carnaval. Ao perceberem a escassez do crustáceo, decidiram protestar de maneira irreverente, desfilando pela cidade cobertos de tijuco, o barro do mangue. Desde então, o bloco cresceu, ganhou notoriedade e, a partir de 2000, sob a coordenação de "Cafá", passou a se destacar pela originalidade e forte apelo ecológico, valorizando a cultura.

Em 2010, o bloco foi oficialmente declarado patrimônio cultural do estado do Pará e do município de Curuçá, sendo considerado um dos maiores e mais tradicionais blocos do Estado, além de contribuir significativamente para o fortalecimento do carnaval da cidade.

