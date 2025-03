Fernanda Costa, RR 2024, se prepara para estreia na Grande Rio: 'Make e cabelo prontos'

A atriz paraense e Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, compartilhou com seus seguidores detalhes de sua produção para o desfile da Acadêmicos do Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (5). Em publicação nas redes sociais, a artista mostrou parte dos preparativos para sua estreia na passarela do samba. "Make e cabelo prontos para a Sapucaí", escreveu ela na legenda do post.

Pela primeira vez no Sambódromo carioca, Fernanda será um dos destaques da escola no Carro 2, dentro do enredo "Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós". O tema celebra a cultura do Pará e as riquezas da natureza amazônica. Para a atriz, participar do desfile é a realização de mais um sonho e um importante passo em sua trajetória artística.

Fernanda fez suspense sobre o figurino que usará na avenida. Nos Stories, ela revelou que sua fantasia já está em mãos, mas não mostrou detalhes, aumentando a expectativa dos seguidores.

Apaixonada pelo Carnaval desde a infância, Fernanda relembrou um episódio marcante de sua relação com a folia carioca. "Há alguns anos, outra escola homenageou o Pará e meus pais e meu irmão desfilaram no Rio, mas eu não pude ir porque era criança. Fiquei muito chateada na época, e hoje brincamos que este ano é a minha vez", contou em entrevista anterior ao Grupo Liberal

A Acadêmicos do Grande Rio será a terceira escola a entrar na avenida, apresentando o enredo que destaca a cultura paraense e a força da Amazônia no "maior espetáculo da terra".