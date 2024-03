Império Pedreirense e Bole-Bole são campeãs do Carnaval 2024 do grupo especial de Belém

A Embaixada de Samba do Império Pedreirense e Associação Carnavalesca Bole-Bole são campeãs do grupo especial das Escolas de Samba do Carnaval de Belém de 2024. As duas escolas empataram com 190,8 pontos. A apuração contou com dez quesitos do grupo especial de Belém no auditório da Aldeia Cabana David Miguel, na Pedreira.

A Embaixada de Samba do Império Pedreirense alcançou no penúltimo quesito a Associação Carnavalesca Bole-Bole, do Guamá, que seguiu na frente durante boa parte da apuração. Os Acadêmicos da Pedreira ficaram em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Império de Samba Quem São Eles. As escolas rebaixadas são Xodó da Nega, Escola de Samba da Matinha e Os Colibris.

"A gente não tem nem palavras, um trabalho árduo e difícil. Você sabe que fazer Carnaval é muito dificil. Foram seis noites dormindo no barracão para construir minhas alegorias e Deus foi justo comigo. A gente deixa família de lado, deixa os filhos para construir o Carnaval e hoje a gente fala para pessoal do barracão esse título é para vocês", disse o presidente Chico.

A Embaixada de Samba do Império Pedreirense foi a última a desfilar no dia 1º de março. A escola conseguiu o sétimo título do Carnaval de Belém. A tradicional escola de samba da Pedreira homenageou todas as crenças e o respeito à fé de cada povo com o tema “Em Belém de Nazaré tem Reza, Batuque e Samba no Pé”.

Os dirigentes das Escolas de Samba Associadas (ESA) e das agremiações carnavalescas acompanharam a divulgação das notas. Centenas de pessoas se reúnem na avenida Pedro Miranda.

Os quesitos sorteados para serem divulgados por ordem foram: bateria, enredo, samba-enredo, alegoria, fantasia, evolução, harmonia, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, e por último porta-estandarte. O primeiro quesito de desempate será comissão de frente e o segundo bateria.