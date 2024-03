Enredo pensado em 2018 pretende trazer título para Embaixada do Império Pedreirense

Com um enredo pensado em 2018, a Embaixada de Samba do Império Pedreirense entrará na avenida na próxima sexta-feira (1º) em busca do sétimo título do carnaval de Belém. A tradicional escola de samba da Pedreira pretende homenagear todas as crenças e o respeito à fé de cada povo. “Em Belém de Nazaré tem Reza, Batuque e Samba no Pé”. A Embaixada Pedreirense será a última escola a desfilar na sexta-feira (1º), na Aldeia Cabana David Miguel.

O enredo da Embaixada de Samba do Império Pedreirense foi criado em 2018 pelo carnavalesco Jean Negrão, que foi campeão duas vezes pelo Império Pedreirense. Devido à pandemia de Covid-19, o projeto foi adiado e, finalmente, ganhará a avenida. “Esse enredo foi pensado em 2018 por mim. Sugeri ao dirigente da escola, e quando íamos começar o processo em 2019, houve um problema de gestão. Preparamos para 2020 e fomos acometidos pela Covid, passamos por 2020 e 2021 sem Carnaval. Nesse enredo não trato de religião nenhuma, trato de fé e das manifestações religiosas da Pedreira, em especial. A Pedreira é um bairro peculiar, onde temos a maior quantidade de casas afro-religiosas existentes de Belém”, destaca.

Jean destaca ainda procissões como de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, e a Procissão das Flores que saem da Pedreira. “Trabalhamos para que todo Carnaval projetado tenha unidade visual, a semiótica traduz a tradição carnavalesca. Todo Carnaval é assim, não é diferente nesse. As pessoas vão ver simbologias ancestrais da nossa origem. ‘Em Belém de Nazaré’ tem um lugar especial onde nada é pecado que é a Embaixada de Samba Império Pedreirense. Na Pedreira nada é pecado”, explica Jean Negrão.

Neste ano, a Embaixada Pedreirense desfilará com nove alas, três carros alegóricos e 1.200 brincantes. A escola, levada à avenida pela primeira vem em 6 de dezembro de 1951 vem em busca do sétimo título da história. O último título do Império Pedreirense foi em 2009, antes disso a escola foi vencedora do Grupo 1 em 1964, 1968, 1996, 2003 e 2006.

A escola está concluindo os últimos preparativos para os carros-alegóricos. O presidente da escola, Paulo Roberto Pinto, 54 anos, conhecido como Chico, está confiante que a força da escola trará o título após 15 anos. “A nossa expectativa é de fazer um grande Carnaval. Estamos trabalhando para isso, com a dificuldade que é fazer Carnaval em Belém do Pará. Pretendemos fazer um grande desfile e um grande Carnaval, junto com a comunidade que abraçou o enredo e a causa e vai junto para a avenida”.

“O enredo em si é muito bom e vai ser surpreender na forma que vai ser apresentado. Como lá atras veio a pandemia da Covid, ficamos dois anos sem ter o Carnaval. Quando foi lançado o enredo e o samba-enredo caiu no gosto da comunidade Pedreira. Vamos fazer um grande carnaval e concorrer ao título”, assegura o presidente Chico.

O “Carnaval Belém de todas as Cores 2024”, organizado pela Prefeitura, reunirá 11 escolas do Grupo 1 neste ano para apresentações na sexta-feira (01) e sábado (02).

Ordem de apresentação dos desfiles:

01/03 - Sexta-feira

Boêmios da Vila Famosa;

Os Colibris;

Deixa Falar;

Escola de Samba da Matinha; e

Embaixada de Samba do Império Pedreirense.

02/03 - Sábado

Piratas da Batucada;

Quem São Eles;

Bole Bole;

Acadêmicos da Pedreira;

Rancho Não Posso Me Amofiná; e

Xodó da Nega