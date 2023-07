Whatsapp caiu: aplicativo apresenta instabilidade hoje; entenda o que aconteceu

Diversos usuários do Whatsapp notaram falhas no aplicativo de mensagens instantâneas na tarde desta quarta-feira, 19 de julho.

Segundo informações do Downdetector, serviço que fornece informações em tempo real sobre o status de vários serviços e sites, foram realizadas mais de 4,3 mil reclamações de usuários até às 17h07.

Os problemas mais informados pelos usuários foram: falha no envio de mensagens (61%), problemas no aplicativo móvel (29%) e no Web Whatsapp (9%).

Esta é a segunda falha recente no aplicativo. No dia 16 de junho, o Whatsapp e o Instagram, ambos aplicativos da Meta, apresentaram falhas durante a tarde. Na ocasião, os usuários não conseguiam enviar fotos, vídeos, áudios e nem mesmo figurinhas.

Novos recursos do Whatsapp

Recentemente, o aplicativo lançou novos recursos. Em abril, a plataforma permitiu que os usuários utilizassem a mesma conta e número de telefone em dois aparelhos diferentes. No início de julho, os usuários passaram a poder bloquear mensagens e grupos de conversas com senha, identificação fácil ou impressão digital.

Em maio, a Meta, empresa que é dona do Facebook, Whatsapp e Instagram, foi multada em R$ 6,4 bilhões pela Autoridade Irlandesa de Proteção de Dados, acusada de ter violado as regras de proteção de dados da União Europeia. A decisão se aplicava apenas ao Facebook.