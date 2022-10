Votação nas eleições serve como prova de vida do INSS?

Você sabia que o voto nas eleições pode servir de prova de vida junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)? A nova regra foi anunciada pelo INSS em fevereiro de 2022 e serve como uma das alternativas para aposentados e pensionistas. Na mesma época, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que a votação no pleito passaria a valer como prova de vida para o INSS.

Essa nova alternativa passa a ser válida seja qual for o candidato escolhido e mesmo que o voto seja em branco ou nulo. Para verificar a veracidade a partir de 2023, o INSS fará um cruzamento de informações para confirmar se, de fato, o titular do benefício realizou algum ato registrado em bases de dados próprias do INSS e mantidas e administradas pelos órgãos públicos federais.