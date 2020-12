‘Você está gata nessa foto’, diz motorista de aplicativo a passageira

Uma jornalista de 23 anos expôs nas redes sociais mensagem de um motorista de aplicativo com conteúdo impróprio. A jovem paulistana Natália Merssalini recebeu mensagens que faziam referências às partes íntimas da dela.

A jovem conta que chamou um carro pelo aplicativo da 99 em 7 de novembro, com a forma de pagamento sendo dinheiro, mas ela não tinha trocado. Ao final da corrida, ela então tentou pagar pela maquininha de cartão, que não funcionou. O motorista disse que ela poderia fazer contato com ele pelo Whatsapp para que ele passasse a conta bancária para depósito.

“Foi uma viagem totalmente normal, ele não fez nada. Mandei um ‘oi’ para ele no WhatsApp, ainda dentro do carro, e saí. Passou mais de uma semana, ele não me respondeu nada, e eu também esqueci. Em um domingo, ele me chamou perguntando meu nome, e eu disse que estava esperando a conta, mas ele só falou que esqueceu. Comecei a achar estranho, não respondi, e tentei entrar em contato com o aplicativo para fazer o pagamento diretamente com eles”, conta Natália.

Mensagens

Na segunda-feira, 23, segundo o relato dela, o condutor mandou mais mensagens, e o assédio começou: “Oi Natália, você está gata nessa foto. Um beijo”. “Eu não vi quando ele mandou isso, porque recebo muita mensagem de trabalho no celular e acabo não vendo tudo. Só fui abrir a conversa quando ele mandou as outras mensagens”, explica.

“Quando eu vi, já tentei entrar em contato com a central de atendimento da 99, mas não tive retorno. Expus o caso no Twitter, e me responderam domingo à noite pedindo informações sobre a corrida e o motorista. Enviei tudo para eles, e disseram que iam analisar, mas até agora não recebi resposta. Também postei uma reclamação no ReclameAqui, mas até agora ninguém entrou em contato comigo”, conta a jovem.

Natália também fez uma publicação no Facebook nessa segunda-feira (30), tentando chamar a atenção da empresa. A jornalista também garantiu que denunciaria o caso à polícia nesta quarta-feira, 2 e entrou em contato com um advogado. “Acabei descobrindo que o motorista mora no meu bairro, perto de mim. Não sei se ele já ficou sabendo dos posts, se ele pode fazer algo, mas por enquanto ele não falou mais nada comigo”, explica.

Banido

A 99, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que o motorista foi banido do aplicativo após a denúncia de Natália. A vítima que não havia sido informada do banimento até a terça-feira, 1º. “A empresa esclarece ter uma política de tolerância zero em relação a qualquer forma de violência e reitera veementemente seu repúdio ao fato”, diz em um trecho da nota.