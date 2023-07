Viúva de Marielle quer julgamento este ano: 'Pacto de silêncio dos assassinos foi rompido'

Viúva de Marielle Franco, a arquiteta e vereadora do Rio de Janeiro, Monica Benicio, disse, nesta segunda-feira (24), ter esperança de que os acusados do assassinato da vereadora Marielle (morta no ano de 2018), sejam levados a júri popular ainda este ano.

Assim como Marcelo Freixo, Monica considera que a prisão do ex-bombeiro Maxwell Correa foi um passo importante para descobrir quem mandou matar a ex-vereadora, Marielle.

“Espero que a Polícia Federal e o Ministério Público continuem nesta atuação de cooperação mútua, para levar Ronnie Lessa e Elcio Queiroz ao júri ainda este ano. O pacto do silêncio entre estes assassinos foi rompido. É preciso agir com agilidade e prudência para se chegar às mandantes e suas motivações. Responder quem mandou matar Marielle e por que é fundamental para restabelecermos a democracia do nosso país. Tenho esperança que esse momento está se aproximando”, disse Monica Benicio.

“A operação da Polícia Federal e do Ministério Público renova nossas esperanças em termos a resposta sobre quem são os mandantes e as suas motivações para o assassinato de Marielle e Anderson. A atuação da PF nas investigações, em colaboração com o MPRJ, tem sido fundamental. Mas, a luta de nós familiares e da sociedade civil, que formamos uma grande Força-Tarefa, ao longo deste mais 5 anos, é o que tem deixado este caso em evidência”, continuou.

Eleita em 2020, Monica Benicio atua, na Câmara do Rio, em prol das bandeiras da companheira. “Hoje, Marielle não será interrompida”, disse ao tomar posse.