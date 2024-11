Vídeo: viatura policial na contramão colide com BRT no RJ; “imbecilidade”, diz prefeito

Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um ônibus da Mobi-Rio no bairro Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações, o acidente ocorreu enquanto os agentes estavam em busca de criminosos envolvidos em um roubo de veículos, que haviam disparado contra uma das guarnições da corporação.

Os policiais do 18º BPM realizaram buscas pelos suspeitos montando um cerco tático, que consiste em isolar uma área para neutralizar uma resistência armada. Durante a operação, a viatura trafegava na contramão na pista exclusiva do BRT e acabou colidindo com um ônibus articulado da linha 46 (Alvorada x Penha). O acidente ocorreu no corredor Transcarioca, próximo à estação Merck, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS



Após a colisão, os policiais foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e três passageiros que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves.

Além disso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), utilizou suas redes sociais para comentar o incidente, referindo-se à ação policial como uma “imbecilidade”.

Legenda (Imagem/Reprodução Redes Sociais)