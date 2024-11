Câmera corporal de PM registra acidente durante “racha” com viatura; veja

Um policial militar de São Paulo causou um acidente de trânsito ao participar de uma corrida com outra viatura da PM. O incidente foi registrado pelas câmeras corporais dos agentes e mostra o momento da colisão.

As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram o acidente que ocorreu na madrugada do dia 13 de julho deste ano, no bairro do Ipiranga, mas só foram divulgadas recentemente. Durante a gravação, o policial pergunta a um colega: "Vamos apostar um racha?" Sem esperar resposta, ele acelera a viatura, perde o controle e colide com dois veículos estacionados.

VEJA MAIS

Após o impacto, o agente sai da viatura, visivelmente chocado com o ocorrido, e liga para um superior para relatar o acidente. Ele admite que bateu a viatura e pede ajuda.

Ao ser atendido, o PM avisa a outra pessoa da linha: “sub, bati a viatura. Bati a viatura. Sofri um acidente. Arrebentamos o carro do paisana. Juro por Deus, sub. Vem aqui, apoia a gente”, diz o agente durante a chamada. A gravação da body cam se encerra com imagens da rua e da viatura danificada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que todos os quatro policiais envolvidos foram acusados de direção perigosa e afastados do serviço operacional. Eles também enfrentam processos administrativos que podem resultar em exoneração. Além disso, os policiais respondem a um processo civil pelos danos causados aos veículos danificados e ao patrimônio público.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)