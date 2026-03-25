VÍDEO: vereador ex-BBB usa peruca e batom ao criticar PL da misoginia

O vereador Adrilles Jorge (União) usou peruca e passou batom durante sessão na Câmara Municipal de São Paulo para criticar o projeto de lei que inclui a misoginia como crime de preconceito. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Senado na terça-feira (24) e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Durante a manifestação, o parlamentar afirmou que a medida pode gerar interpretações amplas sobre o que caracteriza misoginia e utilizou a encenação como forma de protesto.

O texto aprovado altera a Lei nº 7.716/1989, conhecida como Lei do Racismo, para incluir a misoginia — definida como conduta que expressa ódio ou aversão às mulheres — entre os crimes de preconceito ou discriminação. Atualmente, esse tipo de conduta é enquadrado como injúria ou difamação, com penas mais leves. Com a mudança, a punição pode variar de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

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Vereador critica possível ampliação da interpretação

Ao comentar a proposta, Adrilles afirmou que a nova legislação poderia gerar insegurança jurídica e impacto nas relações sociais. Segundo ele, a lei não delimita com precisão alguns conceitos. “Essa lei apenas criminaliza homens. Essa lei vai fazer com que homens se afastem de mulheres”, afirmou durante discurso na tribuna.

A proposta é de autoria da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) e teve relatoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Durante a votação, a relatora destacou o aumento de casos de violência contra mulheres no país. Segundo dados citados pela parlamentar, o Brasil registrou 6.904 vítimas de tentativas e casos consumados de feminicídio em 2025, conforme levantamento do Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Entenda os principais pontos do projeto

O texto aprovado prevê mudanças na legislação e amplia a caracterização de crimes relacionados à discriminação:

Tipifica a injúria por misoginia , quando há ofensa à dignidade da mulher

, quando há ofensa à dignidade da mulher Inclui a misoginia entre crimes de preconceito e discriminação

entre crimes de preconceito e discriminação Amplia a punição para condutas que induzam ou incentivem discriminação

para condutas que induzam ou incentivem discriminação Exige manifestação externa da conduta para caracterização do crime

da conduta para caracterização do crime Prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa

O projeto também ajusta o Código Penal para evitar sobreposição de crimes e mantém regras específicas para casos de violência doméstica.