VÍDEO: Torre de caixa d'água desmorona em rua 1 segundo após motociclista passar ao lado

Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que uma torre de caixa d'água colapsou em um condomínio de Hortolândia, em São Paulo, na madrugada do último domingo (13). Nas imagens, é possível ver que a estrutura desmorona cerca de um segundo após um motociclista passar em frente ao local onde ela foi construída.

No vídeo, obtido pela da EPTV, afiliada da TV Globo na região, é possível ver que uma grande quantidade de água toma conta das ruas em volta da instalação, que tinha capacidade para armazenar 296 m³. Assista:

Conforme o relato da moradora, a água chegou a invadir o primeiro piso do condomínio. Ela escutou um barulho e, em seguida, a água entrou no quarto onde ela estava com um bebê. A mulher e a criança conseguiram sair e ninguém saiu ferido.

A síndica do condomínio afirmou ainda que a limpeza exigida por lei foi realizada e que todas as manutenções estão em dia. Além disso, a responsável pela gestão do condomínio disse que o habitacional possui seguro.

A Defesa Civil de Hortolândia emitiu uma nota informando que equipes foram enviadas ao local para dar apoio aos responsáveis pelo condomínio, para a remoção da caixa d'água e pela sinalização do trânsito das proximidades.

Segundo a prefeitura, o engenheiro responsável pela obra deve tomar as medidas necessárias para restaurar a normalidade para os moradores do condomínio.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)