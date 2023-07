Queda de caixa d'água de condomínio em Birigui destrói apartamento

Uma situação inusitada ocorreu na manhã desta terça-feira (11) no bairro Santo Antônio, em Birigui (SP), quando a caixa d'água de um condomínio quebrou e desabou sobre um dos prédios. A estrutura, com 24 metros de altura e capacidade para 100 mil litros de água, estava passando por manutenção quando tombou, atingindo em cheio um dos apartamentos do último andar da torre.

Felizmente, a moradora do apartamento, uma idosa, conseguiu ser resgatada sem ferimentos graves. Porém, o imóvel ficou destruído e foi isolado pelas autoridades competentes. A vítima teve que contar com a ajuda do Corpo de Bombeiros para deixar o local com segurança.